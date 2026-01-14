Синоптики дали пугающий прогноз на 2026 год

Девушка во время снегопада в Москве

Девушка во время снегопада в Москве

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Наступивший год радует россиян снегом, но сильно отличается от зим прошлых лет. Такой разброс заставляет многих задуматься: а куда, собственно, движется погода? Ушли ли суровые морозы в прошлое или это лишь временная передышка?

Очаровательная зима

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предлагает не поддаваться очарованию.

"Оценивать климат по одному году — ошибка. Климат — это не погода "здесь и сейчас", а усредненная картина минимум за 30 лет", — говорит он. Один аномально теплый сезон так же мало говорит о полном исчезновении зимы, как и один морозный о возврате в климат середины XX века. Общественное восприятие, основанное на короткой памяти, часто опережает реальные, более медленные и сложные климатические изменения.

От рекордного снега к рекордному теплу?

Делать выводы об исчезновении снежных зим преждевременно. Ведь совсем недавно, в январе 2026-го, Москва пережила снегопад, который метеорологи назвали рекордным за последние 56 лет.

"Снежная эпопея, разыгравшаяся в Центральной России <...> завершилась рекордным снегопадом, который парализовал транспортное наземное и авиасообщение", — констатировал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его данным, за сутки в Москве выпало 22 миллиметра осадков в пересчете на воду, что составляет 42 процента от месячной нормы. Этот показатель побил рекорд 1976 года.

"Прирост свежевыпавшего снега за сутки в мегаполисе в среднем составил 23 сантиметра", — добавил синоптик. Получается, что даже на фоне общей картины глобального потепления, экстремальные снежные события все же не ушли в прошлое.

Тем не менее климатологи фиксируют долгосрочный тренд на смягчение зим в Центральной России. Среднесезонные температуры постепенно растут, а количество экстремально холодных дней сокращается. Но этот процесс не линейный.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, комментируя ситуацию после снегопада, отметил:

"Пока на горизонте прогнозирования, пять-семь суток, оттепели не видно. Видны только сильные морозы, достаточно сильные морозы на выходные".

Самая серьезная угроза

В то время как жители средней полосы размышляют, убирать ли зимнюю резину, глобальные климатические процессы набирают обороты. Роман Вильфанд приводит тревожные прогнозы на ближайшую пятилетку.

"С 80-процентной вероятностью ожидается, что, по крайней мере, один из следующих пяти лет будет самым теплым", — заявил он.

Более того, с вероятностью 70 процентов средняя температура в период с 2025 по 2029 год превысит порог в 1,5 градуса Цельсия — критическое значение, установленное Парижским климатическим соглашением 2015 года.

Каждая дополнительная десятая градуса глобального потепления имеет последствия. Она приводит к более опасным волнам тепла, экстремальным ливням, усилению засух и ускоренному таянию ледников. И именно последнее представляет одну из самых серьезных долгосрочных угроз — подъем уровня мирового океана.

Последствия: от Венеции до Крыма

Последствия значительного подъема уровня океана будут катастрофическими для прибрежных территорий по всему миру. По оценкам экспертов, под угрозой затопления окажутся обширные участки суши в США (Флорида, Техас, Луизиана), Европе (Венеция, Лиссабон, часть Нидерландов и Лондона), Азии (Бангладеш, Шанхай, Хошимин). К 2100 году от 4 до 72 миллионов человек могут стать климатическими мигрантами.

Не останется в стороне и Россия. Алексей Караухов в беседе с РИА Новости описывал возможные сценарии:

"Крым может превратиться в остров. Затопит районы близ Азовского и Балтийского морей, в том числе Петербург. Опасность грозит и Сибири. Хотя там людей мало, но с экономической точки зрения эти важные регионы — районы нефте- и газодобычи уйдут под воду".

"Тупейший эксперимент"

Пока ученые бьют тревогу, на политическом поле — раскол . Климатическая повестка стала предметом острых идеологических споров. В сентябре президент США Дональд Трамп с трибуны ООН назвал ее "величайшим мошенничеством". Подобная риторика имеет практические последствия, поскольку под давлением Вашингтона международные организации отказываются от планов по жесткому сокращению выбросов.

Многие забывают об уязвимости системы атлантических течений, ключевым элементом которой является Гольфстрим. Эта "тепловая река" ответственна за мягкий климат в Европе. Ученые уже наблюдают признаки ослабления атлантической циркуляции из-за таяния льдов Гренландии и опреснения воды.