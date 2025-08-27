https://ria.ru/20250827/ugrozy-2037922906.html

Год катастроф. Ученые предупреждают о глобальных угрозах

Год катастроф. Ученые предупреждают о глобальных угрозах - РИА Новости, 27.08.2025

Год катастроф. Ученые предупреждают о глобальных угрозах

Человечество привыкло считать XXI век эпохой технологий и безопасности. Но 2025-й может разрушить это ощущение. Ученые разных стран говорят все громче о том,... РИА Новости, 27.08.2025

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Человечество привыкло считать XXI век эпохой технологий и безопасности. Но 2025-й может разрушить это ощущение. Ученые разных стран говорят все громче о том, что планета вступает в опасный период. Природа подает сигналы, которые, как отмечает издание "Лайф", слишком страшно игнорировать.Что будет, если Солнце "ударит"?В 2025 году завершается привычный 11-летний цикл солнечной активности. Но вместо ожидаемого затишья Землю ждет новый вызов: начинается 22-летний цикл Хейла. В этот период Солнце дважды меняет свои магнитные полюса, и каждое такое "переворачивание" сопровождается мощными процессами на его поверхности.Ученые объясняют, что выбросы коронарной массы в это время становятся чаще и мощнее, потоки заряженных частиц буквально обрушиваются на Землю. Под ударом оказываются прежде всего спутники и космические аппараты, от которых сегодня зависит слишком многое.Гелиофизик Скотт Уильям Макинтош предупреждает: геомагнитная активность в верхних слоях атмосферы возрастет почти наполовину, что неминуемо приведет к перебоям связи и работы интернета. В обыденной жизни это можно было бы пережить, отключатся, например, онлайн-магазин. Но куда страшнее последствия для медицины, авиации и оборонных систем. В случае сильной солнечной бури десятки спутников рискуют выйти из строя и буквально сойти с орбиты.То, что для обычного пользователя обернется бытовым неудобством, для мира, зависящего от высоких технологий, станет настоящей катастрофой.Кто пострадает первым?Климатологи предупреждают, что 2025 год может стать переломным для многих прибрежных регионов. Несмотря на ослабление феномена Эль-Ниньо, жара не спадет и таяние ледников только ускорится. В результате уровень Мирового океана продолжит расти, угрожая десяткам городов.По расчетам специалистов, под удар попадут сразу 32 крупных американских города. В зоне риска окажутся Бостон, Нью-Йорк, Атлантик-Сити, Майами, Новый Орлеан, Сан-Франциско и даже Лос-Анджелес. Для этих мегаполисов опасность представляет не только сама вода, но и просадка грунта, что может привести к разрушению небоскребов и защитных дамб.Особенно тревожная ситуация — в Гималаях. Здесь подтаивающие ледники образуют огромные озера, которые становятся своеобразными бомбами замедленного действия. Как только вода прорывает естественные преграды, вниз по ущельям устремляются селевые потоки, сметающие все на своем пути. Ученые называют это "внутренним цунами", и оно может оказаться не менее разрушительным, чем океанское.По подсчетам экспертов, в районах повышенного риска проживает около 15 миллионов человек. В 2025 году им, возможно, придется столкнуться с катастрофами, масштабы которых трудно даже представить.Когда леса станут пламенемС каждым годом площадь лесных пожаров на планете неуклонно растет. Ученые предупреждают, что к середине XXI века она может увеличиться еще на треть, и 2025 год, увы, не станет исключением. Леса по всему миру все чаще превращаются в пылающие факелы — не только из-за жары, но и из-за сухих гроз, которые все труднее сдерживать.Непросто обстоят дела в Северной Америке: аномальная жара и молнии будут уничтожать гектары леса, создавая катастрофические очаги огня. В Европе в зоне риска окажутся Испания и Франция, там огонь способен охватить целые регионы, где сухая погода и ветер делают тушение практически невозможным. Россия также не останется в стороне: под ударом окажутся Сибирь и южные территории, где каждый год стихия выжигает тысячи гектаров тайги и степей.Ученые уже называют эту ситуацию "новой нормой". Для планеты, где климат становится все жарче и суше, лесные пожары перестали быть исключением, они превратились в одно из главных испытаний ближайшего будущего."Спящий гигант" может проснутьсяСпециалисты NASA отмечают, что в 2025 году Солнце достигнет 25-летнего пика активности солнечных пятен. История показывает, что именно такие периоды чаще всего совпадали с извержениями крупнейших вулканов и наступлением так называемых вулканических зим. Достаточно вспомнить 1816 год, когда после извержения Тамборы в Европе посреди лета выпал снег, а в США гибли от холода овцы на пастбищах.Ученые сегодня с тревогой также наблюдают за несколькими потенциально опасными вулканами. Уже подают признаки активности Эджикумбе на Аляске, Анак-Кракатау в Индонезии, Шевелуч на Камчатке. Но больше всего специалистов беспокоит подводный гигант — гора Ахай в районе Марианских островов. Это самый крупный известный подводный вулкан в Тихом океане. Если он проснется, в океане может подняться огромная волна, которая обрушится на побережья и вызовет катастрофическое цунами.Такой сценарий способен парализовать целые регионы, а его последствия затронут не только страны Тихоокеанского кольца, но и мировую экономику в целом.Самые страшные ураганы за десятилетиеСезон ураганов в 2025 году обещает стать одним из самых суровых за последние десятилетия. Атлантика вновь превратится в арену стихийной борьбы.Ученые предсказывают 21 ураган, и как минимум два из них будут катастрофическими. Центральная Америка ощутит на себе удары ветров со скоростью до 150 километров в час, Восточное побережье США и Куба — до 195, а в Мексике и на островах Карибского бассейна стихия может разогнаться до невероятных 250 километров в час. Даже Испания, редко сталкивающаяся с подобными явлениями, окажется под ударом ураганов с силой до 220 километров в час.Самые опасные из них уже получили свои имена. "Имельда", "Ольга" и "Ребекка" будут бушевать с силой четвертой категории, а "Мелисса" и вовсе достигнет пятого уровня, при котором целые районы могут исчезнуть с лица земли.И угроза не ограничивается Атлантикой. В последние годы зона зарождения ураганов расширяется, и теперь ученые предупреждают: такие мегаполисы, как Нью-Йорк или даже Пекин, в ближайшем будущем тоже могут оказаться на пути разрушительной стихии. Россия также не останется в стороне. Под угрозой окажутся Черноморское побережье и города Северного Кавказа.Жизнь в постоянном рискеГеофизик Кристиан Шмидт подытоживает:"Мы приближаемся к точке бифуркации. Одновременное усиление солнечной активности, таяние ледников и движение тектонических плит создают условия для глобальных катастроф".А климатолог Саймон Аллен добавляет:"Человечеству нужно учиться жить в условиях постоянного риска. Избежать удара невозможно. Мы можем лишь минимизировать последствия".Так что 2025-й может стать годом, когда планета проверит человечество на прочность. Солнечные бури, вулканы, наводнения, пожары и ураганы — все может обрушиться одновременно.Вопрос стоит не так: "Случится ли?". Вопрос звучит иначе: "Когда именно это произойдет и готовы ли мы?".

