Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
12:35 28.01.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных - РИА Новости, 28.01.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Холодная ветреная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные, температура опустится до минус 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 28.01.2026
общество, москва, татьяна позднякова, новый год
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Новый год
Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Синоптик Позднякова: холодная ветреная погода ожидается в Москве в выходные

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Холодная ветреная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные, температура опустится до минус 18 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Погода в выходные в смысле снега улучшится, потому что снег, если будет, то он будет локальный и небольшой. Погода облачная с прояснениями, а вот то, что касается температуры, она будет существенно понижаться. В ночь на субботу минимальная температура уже минус 16-18 в Москве, по области до минус 20. Дневная температура минус 14-16 в городе и минус 13 -18 по области. Будет довольно плотный северо-восточный ветер", - рассказала Позднякова.
Она добавила, что 1 февраля, в воскресенье, холодная погода в столичном регионе сохранится. Преобладающая минимальная температура будет в пределах минус 17 - минус 22. Дневная температура будет также минус 13 - минус 18 градусов. В выходные дни температура воздуха будет существенно, на 9-10 градусов, ниже нормы.
"Так что, в общем, нужно готовиться к холодной ветреной погоде в предстоящие выходные дни. Начало следующей недели - практически все расчеты показывают, что первая пятидневка февраля в столичном регионе будет холодной", - подчеркнула Позднякова.
