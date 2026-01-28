Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Она добавила, что 1 февраля, в воскресенье, холодная погода в столичном регионе сохранится. Преобладающая минимальная температура будет в пределах минус 17 - минус 22. Дневная температура будет также минус 13 - минус 18 градусов. В выходные дни температура воздуха будет существенно, на 9-10 градусов, ниже нормы.