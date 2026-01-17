https://ria.ru/20260117/klimat-2068447125.html
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
Температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет, больше всего потеплела весна – на 3 градуса, зима – на 2,5 градуса, лето и осень –... РИА Новости, 17.01.2026
Общество, Россия, Алексей Кокорин, Гидрометцентр
РИА Новости: температура в России за 50 лет поднялась на 2,5 градуса