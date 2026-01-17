Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет, больше всего потеплела весна – на 3 градуса, зима – на 2,5 градуса, лето и осень – на 2 градуса, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.