Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет - РИА Новости, 17.01.2026
02:30 17.01.2026
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет
Температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет, больше всего потеплела весна – на 3 градуса, зима – на 2,5 градуса, лето и осень –... РИА Новости, 17.01.2026
общество, россия, алексей кокорин, гидрометцентр
Общество, Россия, Алексей Кокорин, Гидрометцентр
Климатолог рассказал, как изменились зимы в России за 50 лет

РИА Новости: температура в России за 50 лет поднялась на 2,5 градуса

Зима в Москве
Зима в Москве
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Температура в России поднялась в среднем на 2,5 градуса за последние 50 лет, больше всего потеплела весна – на 3 градуса, зима – на 2,5 градуса, лето и осень – на 2 градуса, заявил РИА Новости климатолог, эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
"Росгидромет рассчитывает тренд климатических изменений именно за 50 лет - с 1976 года. За это время температура изменилась. В результате глобального потепления в среднем в России она повысилась примерно на 2,5 градуса. Больше всего на нашей территории потеплела весна – на 3 градуса, зима – на 2,5 градуса, лето и осень – на 2 градуса", - сказал Кокорин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Путин сообщил, что изменение климата не миф
4 декабря 2025, 21:05
 
