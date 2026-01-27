Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
17:45 27.01.2026 (обновлено: 18:11 27.01.2026)
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Морозная погода сохранится в Москве в феврале, в первых числах месяца температура воздуха может опускаться до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 27.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы

Синоптик Леус: в Москве в феврале сохранится морозная погода

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Морозная погода в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Морозная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Морозная погода сохранится в Москве в феврале, в первых числах месяца температура воздуха может опускаться до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Начало февраля продолжит морозный период. Первого-второго февраля пройдёт снег, днём же будет около минус 10 - минус 15, что ниже средних многолетних значений, да и до конца первой декады февраля температурные показатели останутся ниже нормы на 4-6 градусов", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что холоднее положенного по климату ожидается и вторая декада февраля и только ближе к концу календарной зимы есть надежда на возвращение температуры в рамки нормы и даже на некоторое её превышение. По итогам последнего месяца зимы в столице отрицательная температурная аномалия составит 1-2 градуса.
Синоптик рассказала, сколько в Москве продлятся снегопады
Синоптик рассказала, сколько в Москве продлятся снегопады
