Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы

Синоптик отметил, что холоднее положенного по климату ожидается и вторая декада февраля и только ближе к концу календарной зимы есть надежда на возвращение температуры в рамки нормы и даже на некоторое её превышение. По итогам последнего месяца зимы в столице отрицательная температурная аномалия составит 1-2 градуса.