Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы - РИА Новости, 27.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Морозная погода сохранится в Москве в феврале, в первых числах месяца температура воздуха может опускаться до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:45:00+03:00
2026-01-27T17:45:00+03:00
2026-01-27T18:11:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
москва
Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся морозы
Синоптик Леус: в Москве в феврале сохранится морозная погода