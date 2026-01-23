Рейтинг@Mail.ru
Их отговаривали, но они не послушали. Артисты, которые влюбились в Россию
Искусство
Культура
 
08:00 23.01.2026 (обновлено: 08:02 23.01.2026)
Их отговаривали, но они не послушали. Артисты, которые влюбились в Россию
Их отговаривали, но они не послушали. Артисты, которые влюбились в Россию - РИА Новости, 23.01.2026
Их отговаривали, но они не послушали. Артисты, которые влюбились в Россию
Вопреки давлению и профессиональным рискам зарубежные музыканты и артисты приезжают с концертами, снимаются в фильмах и сериалах и даже получают гражданство. О... РИА Новости, 23.01.2026
культура
культура
культура-важное
россия
франция
пекин
петр чайковский
большой театр
2026
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
культура, культура-важное, россия, франция, пекин, петр чайковский, большой театр, евросоюз, знаменитости
Культура, Культура, Культура-Важное, Россия, Франция, Пекин, Петр Чайковский, Большой театр, Евросоюз, Знаменитости

Их отговаривали, но они не послушали. Артисты, которые влюбились в Россию

Милош Бикович на премьере фильма "Красный шелк"
Милош Бикович на премьере фильма Красный шелк - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Милош Бикович на премьере фильма "Красный шелк"
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Юлия Зачетова. Вопреки давлению и профессиональным рискам зарубежные музыканты и артисты приезжают с концертами, снимаются в фильмах и сериалах и даже получают гражданство. О том, почему Россия для них — пространство искусства и вдохновения, — в материале РИА Новости.

Фредерик Кемпф и "Госуслуги"

Расписание британского пианиста и дирижера Фредерика Кемпфа составлено на несколько лет вперед. Более 150 концертов в год в Европе, Азии, Америке, Австралии. И в России — хотя его очень отговаривали. На днях он выступал в Москве, в Соборной палате. Музыкант признался, что даже зарегистрировался на портале "Госуслуги".
Фредерик Кемпф и актриса Аманда Холден
Фредерик Кемпф и актриса Аманда Холден - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / Peter Jordan - PA Images
Фредерик Кемпф и актриса Аманда Холден
"В России я обязательно иду в хороший спорткомплекс, пробегаю десять километров на дорожке или проплываю столько же вольным стилем, ну и, конечно, захожу в гости к моим друзьям, где меня ждет русская кухня и мой приятель-лабрадор", — отметил Кемпф.
И добавил, что был рад встретить в России давнего знакомого — пианиста и дирижера Юстуса Франца, который тоже, несмотря ни на что, здесь бывает.

Милош Бикович и отказ от "Белого лотоса"

Сербский актер неоднократно говорил об особом, почти семейном отношении к России. Он много тут снимается, вступил в Российское историческое общество.
Актер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля
Актер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля
"Поскольку я — серб, который уже давно живет в России и принят как свой, моя жизнь неразрывно связана с русской реальностью и русским обществом, поэтому и историю этой страны я давно воспринимаю как свою", — говорил актер.
Это имеет последствия. Пару лет назад Бикович должен был сняться в третьем сезоне популярного американского сериала HBO "Белый лотос", однако этого не произошло. "По причинам, выходящим за рамки творчества", — пояснял он.
Впрочем, у него много других предложений — и в России, и за рубежом. В минувшем году он сыграл главную роль в российско-китайском детективе "Красный шелк".

Бурак Озчивит и выставка в России

Звезда турецких сериалов "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман" Бурак Озчивит часто бывает в Москве. Его знакомство с Россией состоялось еще в период модельной карьеры — тогда, как с улыбкой вспоминал актер, у него на улице замерз кофе в стаканчике, и эта история надолго стала поводом для шуток среди друзей.
Бурак Озчивит
Бурак Озчивит - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / Tim P. Whitby
Бурак Озчивит
В прошлом году он был специальным гостем киноконцертов "Музыка турецких сериалов". Исполнил "Калинку", получил в подарок матрешку с собственным портретом и шапку-ушанку. Актер отметил, что Россия заметно изменилась внешне: на него большое впечатление произвел комплекс "Москва-Сити". При этом, по его словам, энергия и характер людей остались прежними.
Кроме актерской карьеры, Озчивит занимается живописью.
"Я окончил факультет искусств. Предпочитаю абстрактную манеру. Скоро подготовлю выставку и привезу в Россию", — пообещал он.

Орнелла Мути и российские дизайнеры

Итальянская актриса, по ее признанию, приезжает в Россию "и по работе, и по любви". В 2025-м она посетила Московскую неделю моды. На одном из показов на подиум в качестве модели вышла ее дочь Найке Ривелли.
Актриса Орнелла Мути
Актриса Орнелла Мути - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Актриса Орнелла Мути
"Думаю, границ у моды нет. <…> Лично я уже десять лет ношу вещи русского дизайнера Ульяны Сергеенко. <...> У нее такой волшебный образ, очень женственный, очень сексуальный. Поэтому я предпочитаю Ульяну итальянским дизайнерам", — говорила кинозвезда.
У Мути русские корни: ее бабушка и дедушка по материнской линии переехали в Эстонию из Санкт-Петербурга. В детстве мать пела ей русские песни, позднее, в 1979-м, сопровождала на съемках фильма Григория Чухрая "Жизнь прекрасна".
Актриса сама немного говорит по-русски и учит язык, хотя, по ее словам, он "очень непростой".

Наталия Орейро и присяга на русском

"Наша Наташа", как ласково окрестили ее телезрители, еще в 2019-м выразила желание получить российское гражданство. В 2021-м ее просьбу удовлетворили: актриса прочла присягу на русском и испанском языках.
Актриса и певица Наталия Орейро
Актриса и певица Наталия Орейро - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Виктор Вытольский
Перейти в медиабанк
Актриса и певица Наталия Орейро
"Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием", — написала она тогда в соцсетях.
После успеха сериала "Дикий ангел" Орейро много раз приезжала в Москву. В пандемию привилась "Спутником V", а в 2024-м сыграла одну из главных ролей в российском новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу".
Ван Си и мечты о квартире в Москве
Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" из Китая Ван Си решил не просто приезжать в Россию с гастролями, а приобрести тут квартиру.
Ван Си
Ван Си - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Ван Си
"Я вчера общался с российскими коллегами и задумался: "Интервидение" все-таки когда-то закончится, я вернусь в Китай. Мне будет очень грустно, я не хочу уезжать. Я даже спросил, сколько стоит недвижимость в Москве. Я бы хотел купить квартиру и жить здесь, чтобы ощутить русскую культуру в полной мере", — рассказал он корреспонденту РИА Новости.
Его кумир — Чайковский, он регулярно слушает произведения великого композитора дома, в Пекине.
В любви к России признался и победитель "Интервидения" — певец из Вьетнама Дык Фук. Он отмечал, что для него было бы честью сотрудничать с русскими артистами.

Николя Челоро и гражданство

Французский композитор и пианист Николя Челоро приехал в Россию с концертами еще до пандемии. Однако из-за ковидных ограничений выступления стали отменять, возвращение на родину оказалось затруднительным. И музыкант поселился в Суздале, во Владимирской области. Оформил гражданство.
Николя Челоро
Николя Челоро - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Николя Челоро/ВКонтакте
Николя Челоро
Объяснял: "Уже много лет Франция — недемократическая страна. Есть политбюро, которое все решает, — это ЕС. Они мало что делают в интересах общества. Отношение ко мне изменилось. Я об этом знаю. Очень жаль. Как будто французов взяли в плен — мы под постоянным давлением. Даже в медицине: чтобы оказали помощь, нужно ждать несколько месяцев".
Он с детства слушал Чайковского, Рахманинова, Скрябина, Танеева. Теперь написал музыкальную программу "Песнь Донбасса" и цикл "Сказки русского леса".

Американские рэперы и стадионы

В 2025-м в Россию наведывались и американские артисты.
Tyga
Tyga - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / Julia Beverly
Tyga
Одним из первых приехал DaBaby, потом компанию ему составили Lil Pump, Smokepurpp и Akon. Рэпер Tyga собрал 14 тысяч зрителей на "ЦСКА Арене", а перед выступлением Jason Derulo диджей команды артиста запустил ремикс на русскую песню "Матушка".
Культура
 
 
