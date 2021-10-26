https://ria.ru/20211026/oreyro-1756393879.html

Наталия Орейро поблагодарила Россию после получения гражданства

Наталия Орейро поблагодарила Россию после получения гражданства - РИА Новости, 26.10.2021

Наталия Орейро поблагодарила Россию после получения гражданства

Известная уругвайская актриса Наталия Орейро назвала огромной честью присвоение ей российского гражданства. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T21:09

2021-10-26T21:09

2021-10-26T21:11

владимир путин

наталия орейро

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580958665_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_ef483a1c502eef5cc4dbdd1187e9cfe8.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Известная уругвайская актриса Наталия Орейро назвала огромной честью присвоение ей российского гражданства.В понедельник указ о присвоении гражданства России Наталии Орейро и ее сыну подписал президент РФ Владимир Путин."Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием", - говорится в заявлении Орейро, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".Актриса отметила, что ее отношения с Россией стали еще крепче. "Я вас люблю!", - добавила она.Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".

https://ria.ru/20211025/grazhdanstvo-1756189478.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, наталия орейро, россия