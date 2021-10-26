https://ria.ru/20211026/oreyro-1756393879.html
Наталия Орейро поблагодарила Россию после получения гражданства
Наталия Орейро поблагодарила Россию после получения гражданства - РИА Новости, 26.10.2021
Наталия Орейро поблагодарила Россию после получения гражданства
Известная уругвайская актриса Наталия Орейро назвала огромной честью присвоение ей российского гражданства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T21:09
2021-10-26T21:09
2021-10-26T21:11
владимир путин
наталия орейро
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Известная уругвайская актриса Наталия Орейро назвала огромной честью присвоение ей российского гражданства.В понедельник указ о присвоении гражданства России Наталии Орейро и ее сыну подписал президент РФ Владимир Путин."Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием", - говорится в заявлении Орейро, опубликованном на ее странице в соцсети "ВКонтакте".Актриса отметила, что ее отношения с Россией стали еще крепче. "Я вас люблю!", - добавила она.Мировую известность Наталии Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале "Дикий ангел".
https://ria.ru/20211025/grazhdanstvo-1756189478.html
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владимир путин, наталия орейро, россия
21:09 26.10.2021 (обновлено: 21:11 26.10.2021)
Наталия Орейро поблагодарила Россию после получения гражданства
Наталия Орейро назвала огромной честью присвоение ей российского гражданства