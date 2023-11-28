https://ria.ru/20231128/dizayner-1912361783.html

Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду русского дизайнера

Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду русского дизайнера - РИА Новости, 28.11.2023

Орнелла Мути заявила, что уже десять лет носит одежду русского дизайнера

Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что уже десять лет носит одежду русского дизайнера Ульяны Сергеенко, которую она ценит за женственность и... РИА Новости, 28.11.2023

2023-11-28T14:27

2023-11-28T14:27

2023-11-28T14:27

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Итальянская актриса Орнелла Мути рассказала, что уже десять лет носит одежду русского дизайнера Ульяны Сергеенко, которую она ценит за женственность и умеренность. "Я думаю, что границ у моды нет… Лично я уже десять лет ношу вещи русского дизайнера Ульяны Сергеенко. Уже десять лет, как я ее открыла для себя и влюбилась в нее. У нее такой волшебный образ, очень женственный, очень сексуальный. Поэтому я предпочитаю Ульяну итальянским дизайнерам", - призналась Мути на пленарной сессии "Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка" в рамках BRICS+ Fashion Summit. Актриса отметила, что ей нравится умеренность Сергеенко, нет ничего "чересчур", как например, у "Дольче и Габбана". Также Мути подчеркнула, что в выборе одежды руководствуется не брендами, а собственным вкусом. "Мне кажется, что актрисы должны держаться в собственном характере. Я выбираю не по принципу люксовости… Я выбираю по красоте: если я надеваю платье, и оно мне нравится, я его выбираю", - сказала актриса. Орнелла Мути – итальянская актриса, наиболее известная по фильмам "Укрощение строптивого" и "Безумно влюбленный". Форум BRICS + Fashion Summit проходит в Москве с 28 ноября по 2 декабря, в нем принимают участие более 60 делегаций из государств Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ.

https://ria.ru/20220128/moda-1769854926.html

москва

юго-восточная азия

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