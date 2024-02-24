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Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут" - РИА Новости, 24.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 24.02.2024 (обновлено: 13:41 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/ozchivit-1928756828.html
Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут"
Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут" - РИА Новости, 24.02.2024
Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут"
Один из самых популярных артистов Турции Бурак Озчивит, известный у нас по ролям в фильмах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", стал... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:00
2024-02-24T13:41
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Один из самых популярных артистов Турции Бурак Озчивит, известный у нас по ролям в фильмах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", стал специальным гостем киноконцертов "Музыка турецких сериалов". Московский вечер превратился в творческую встречу. Актер исполнил "Калинку", получил в подарок матрешку со своим портретом и шапку-ушанку. А также ответил на вопросы ведущего Вячеслава Макарова, поклонниц и журналистов. О России: "У меня замерз стаканчик кофе"— Я бывал здесь уже раз десять. Помню, когда приехал еще моделью, вышел на улицу со стаканчиком кофе — и он замерз. Я всем в Турции об этом рассказывал! А потом стал приезжать чаще и привык, уже ничему не удивлялся. (Смеется.) Сейчас мои съемки проходят в невероятно холодном по турецким меркам месте, но в сравнении с Россией там — лето.Москва очень изменилась, особенно впечатляет ваш финансовый центр (Москва-Сити. — Прим. ред.). Что не меняется, так это энергия людей.О поклонницах: "Моя жена знает, что я популярен в России"— Мы с женой (Фахрие Эвджен. — Прим. ред.) познакомились на съемках — она актриса, и у нее тоже огромное количество фанатов. Семья — вообще моя самая большая гордость. Детей часто беру на съемки. Если кто-то из них захочет стать артистом, не буду против.Про "Великолепный век": "Даже я не знаю, сколько там серий"— "Великолепный век" стал популярным в разных странах. У моего героя, военачальника Малкочоглу Бали-бей, много фанатов по всему миру, но я считаю, что в России — их больше всего. Думаю, все дело в персонаже: он — мужчина, на которого можно положиться. Сценаристы пытались настаивать на каких-то некрасивых поступках Малкочоглу, но я отказался.Даже я не знаю, сколько серий в этом проекте! Мои съемки продолжались, кажется, два сезона, то есть два — два с половиной года. А вместе с подготовкой — все три. Я ездил на лошади, дрался на мечах.Мой герой остался в сериале дольше, чем изначально планировали сценаристы, — его очень полюбили зрители.Про эмоции: "Пытаюсь научить мужчин плакать"— Мы целый год готовились к съемкам "Черной любви". А название придумали за два дня до премьеры.Я слышал, что в России мужчины никогда не плачут. Меня все время спрашивают: "Чего ты рыдаешь в сериалах?" Пытаюсь научить других плакать. (Смеется.) Съемки в турецких сериалах — это непросто: мы работаем шесть дней в неделю. О продолжительности рабочего дня даже и говорить нечего. Например, вчера я снимался до двух часов ночи — и после этого уже тут, в Москве. Я бы хотел, чтобы какой-то проект с моим участием пересняли в России. Мне кажется, для этого подошла бы "Черная любовь".Меня постоянно спрашивают, знаю ли я того или иного русского актера, режиссера. А мне кажется, это не особенно важно. Думаю, главное — объединить силы наших культур.Об увлечениях: готов сделать выставку своей живописи в России— Я закончил факультет искусств по направлению "живопись". Предпочитаю рисовать в абстрактной манере. Надеюсь, в ближайшем времени устрою выставку и привезу ее в Россию.О конкуренции: "Кто такой Керем?"(Вопрос об исполнителе главной роли в сериале "Постучись в мою дверь" Кереме Бюрсине. — Прим. ред.)— Какой Керем? Шутка. Мы дружим, никакого соперничества между нами нет.
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Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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кино и сериалы, россия, турция, москва
Культура, Кино и сериалы, Россия, Турция, Москва
Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут"

Звезда турецких фильмов Бурак Озчивит посетил Россию и встретился с поклонниками

© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав ВелесовКонцерт "Музыка турецких сериалов" в Москве с участием актера Бурака Озчивита
Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Один из самых популярных артистов Турции Бурак Озчивит, известный у нас по ролям в фильмах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", стал специальным гостем киноконцертов "Музыка турецких сериалов". Московский вечер превратился в творческую встречу. Актер исполнил "Калинку", получил в подарок матрешку со своим портретом и шапку-ушанку. А также ответил на вопросы ведущего Вячеслава Макарова, поклонниц и журналистов.

О России: "У меня замерз стаканчик кофе"

Я бывал здесь уже раз десять. Помню, когда приехал еще моделью, вышел на улицу со стаканчиком кофе и он замерз. Я всем в Турции об этом рассказывал! А потом стал приезжать чаще и привык, уже ничему не удивлялся. (Смеется.) Сейчас мои съемки проходят в невероятно холодном по турецким меркам месте, но в сравнении с Россией там — лето.
Москва очень изменилась, особенно впечатляет ваш финансовый центр (Москва-Сити. — Прим. ред.). Что не меняется, так это энергия людей.
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав ВелесовБурак Озчивит на концерте "Музыка турецких сериалов" в Москве
Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
Бурак Озчивит на концерте "Музыка турецких сериалов" в Москве

О поклонницах: "Моя жена знает, что я популярен в России"

Мы с женой (Фахрие Эвджен. — Прим. ред.) познакомились на съемках — она актриса, и у нее тоже огромное количество фанатов.
Семья — вообще моя самая большая гордость. Детей часто беру на съемки. Если кто-то из них захочет стать артистом, не буду против.
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав ВелесовСреди журналистов также оказалось много поклонниц актера Бурака Озчивита: они просили о совместном фото и автографе
Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
Среди журналистов также оказалось много поклонниц актера Бурака Озчивита: они просили о совместном фото и автографе

Про "Великолепный век": "Даже я не знаю, сколько там серий"

"Великолепный век" стал популярным в разных странах. У моего героя, военачальника Малкочоглу Бали-бей, много фанатов по всему миру, но я считаю, что в России их больше всего. Думаю, все дело в персонаже: он мужчина, на которого можно положиться. Сценаристы пытались настаивать на каких-то некрасивых поступках Малкочоглу, но я отказался.
© Tim's Productions (2011-2014)Кадр из сериала "Великолепный век"
Кадр из сериала Великолепный век
Кадр из сериала "Великолепный век"
© Tim's Productions (2011-2014)
1 из 4
© Tim's Productions (2011-2014)

Сюжет сериала "Великолепный век" основан на реальных событиях, произошедших во времена правления султана Сулеймана I

Кадр из сериала Великолепный век

Сюжет сериала "Великолепный век" основан на реальных событиях, произошедших во времена правления султана Сулеймана I

© Tim's Productions (2011-2014)
2 из 4
© Tim's Productions (2011-2014)

В сериале "Великолепный век" Бурак Озчивит сыграл османского военачальника Малкочоглу Бали-бея

Кадр из сериала Великолепный век

В сериале "Великолепный век" Бурак Озчивит сыграл османского военачальника Малкочоглу Бали-бея

© Tim's Productions (2011-2014)
3 из 4
© Tim's Productions (2011-2014)

Герой Бурака Озчивита задержался в сериале "Великолепный век" дольше, чем сначала планировали сценаристы, — из-за большой любви зрителей

Кадр из сериала Великолепный век

Герой Бурака Озчивита задержался в сериале "Великолепный век" дольше, чем сначала планировали сценаристы, — из-за большой любви зрителей

© Tim's Productions (2011-2014)
4 из 4
Кадр из сериала "Великолепный век"
© Tim's Productions (2011-2014)
1 из 4

Сюжет сериала "Великолепный век" основан на реальных событиях, произошедших во времена правления султана Сулеймана I

© Tim's Productions (2011-2014)
2 из 4

В сериале "Великолепный век" Бурак Озчивит сыграл османского военачальника Малкочоглу Бали-бея

© Tim's Productions (2011-2014)
3 из 4

Герой Бурака Озчивита задержался в сериале "Великолепный век" дольше, чем сначала планировали сценаристы, — из-за большой любви зрителей

© Tim's Productions (2011-2014)
4 из 4
Даже я не знаю, сколько серий в этом проекте! Мои съемки продолжались, кажется, два сезона, то есть два — два с половиной года. А вместе с подготовкой — все три. Я ездил на лошади, дрался на мечах.
Мой герой остался в сериале дольше, чем изначально планировали сценаристы, — его очень полюбили зрители.

Про эмоции: "Пытаюсь научить мужчин плакать"

— Мы целый год готовились к съемкам "Черной любви". А название придумали за два дня до премьеры.
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Сериал "Черная любовь" рассказывает об отношениях дочери богатого бизнесмена Нихан и сына простого парикмахера Кемаля

Кадр из сериала Черная любовь

Сериал "Черная любовь" рассказывает об отношениях дочери богатого бизнесмена Нихан и сына простого парикмахера Кемаля

© Предоставлено пресс-службой more.tv
1 из 3
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Бурак Озчивит сыграл в сериале "Черная любовь" Кемаля

Кадр из сериала Черная любовь

Бурак Озчивит сыграл в сериале "Черная любовь" Кемаля

© Предоставлено пресс-службой more.tv
2 из 3
© Предоставлено пресс-службой more.tv

Против счастья героев сериала "Черная любовь" не только социальное неравенство, но и интриги

Кадр из сериала Черная любовь

Против счастья героев сериала "Черная любовь" не только социальное неравенство, но и интриги

© Предоставлено пресс-службой more.tv
3 из 3

Сериал "Черная любовь" рассказывает об отношениях дочери богатого бизнесмена Нихан и сына простого парикмахера Кемаля

© Предоставлено пресс-службой more.tv
1 из 3

Бурак Озчивит сыграл в сериале "Черная любовь" Кемаля

© Предоставлено пресс-службой more.tv
2 из 3

Против счастья героев сериала "Черная любовь" не только социальное неравенство, но и интриги

© Предоставлено пресс-службой more.tv
3 из 3
Я слышал, что в России мужчины никогда не плачут. Меня все время спрашивают: "Чего ты рыдаешь в сериалах?" Пытаюсь научить других плакать. (Смеется.)
© Bozdag Film (2019-...)

Сериал "Основание: Осман" — это историко-приключенческая сага о жизни, семье и завоеваниях Османа, который войдет в историю как основатель Османской империи

Кадр из сериала Основание: Осман

Сериал "Основание: Осман" — это историко-приключенческая сага о жизни, семье и завоеваниях Османа, который войдет в историю как основатель Османской империи

© Bozdag Film (2019-...)
1 из 3
© Bozdag Film (2019-...)

Бурак Озчивит играет в сериале "Основание: Осман" главную роль

Кадр из сериала Основание: Осман

Бурак Озчивит играет в сериале "Основание: Осман" главную роль

© Bozdag Film (2019-...)
2 из 3
© Bozdag Film (2019-...)

Герой Бурака Озчивита в сериале "Основание: Осман" всегда находится в гуще событий, подавая пример братьям по оружию

Кадр из сериала Основание: Осман

Герой Бурака Озчивита в сериале "Основание: Осман" всегда находится в гуще событий, подавая пример братьям по оружию

© Bozdag Film (2019-...)
3 из 3

Сериал "Основание: Осман" — это историко-приключенческая сага о жизни, семье и завоеваниях Османа, который войдет в историю как основатель Османской империи

© Bozdag Film (2019-...)
1 из 3

Бурак Озчивит играет в сериале "Основание: Осман" главную роль

© Bozdag Film (2019-...)
2 из 3

Герой Бурака Озчивита в сериале "Основание: Осман" всегда находится в гуще событий, подавая пример братьям по оружию

© Bozdag Film (2019-...)
3 из 3
Съемки в турецких сериалах — это непросто: мы работаем шесть дней в неделю. О продолжительности рабочего дня даже и говорить нечего. Например, вчера я снимался до двух часов ночи — и после этого уже тут, в Москве.
Я бы хотел, чтобы какой-то проект с моим участием пересняли в России. Мне кажется, для этого подошла бы "Черная любовь".
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав ВелесовКонцерт "Музыка турецких сериалов" в Москве с участием актера Бурака Озчивита
Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
Концерт "Музыка турецких сериалов" в Москве с участием актера Бурака Озчивита
Меня постоянно спрашивают, знаю ли я того или иного русского актера, режиссера. А мне кажется, это не особенно важно. Думаю, главное — объединить силы наших культур.

Об увлечениях: готов сделать выставку своей живописи в России

— Я закончил факультет искусств по направлению "живопись". Предпочитаю рисовать в абстрактной манере. Надеюсь, в ближайшем времени устрою выставку и привезу ее в Россию.
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов

Бурак Озчивит (слева) получил в подарок от организаторов концерта "Музыка турецких сериалов" матрешку со своим портретом. Справа: ведущий вечера Вячеслав Макаров

Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита

Бурак Озчивит (слева) получил в подарок от организаторов концерта "Музыка турецких сериалов" матрешку со своим портретом. Справа: ведущий вечера Вячеслав Макаров

© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
1 из 3
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов

Популярность Бурака Озчивита в России настолько велика, что в продаже есть подушки с его изображением

Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита

Популярность Бурака Озчивита в России настолько велика, что в продаже есть подушки с его изображением

© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
2 из 3
© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов

Концерт "Музыка турецких сериалов" с участием актера Бурака Озчивита собрал полный зал столичного "Крокус Сити Холла"

Концерт Музыка турецких сериалов в Москве с участием актера Бурака Озчивита

Концерт "Музыка турецких сериалов" с участием актера Бурака Озчивита собрал полный зал столичного "Крокус Сити Холла"

© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
3 из 3

Бурак Озчивит (слева) получил в подарок от организаторов концерта "Музыка турецких сериалов" матрешку со своим портретом. Справа: ведущий вечера Вячеслав Макаров

© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
1 из 3

Популярность Бурака Озчивита в России настолько велика, что в продаже есть подушки с его изображением

© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
2 из 3

Концерт "Музыка турецких сериалов" с участием актера Бурака Озчивита собрал полный зал столичного "Крокус Сити Холла"

© Фото : Пресс-служба организаторов концерта, агентства "Подмосковные вечера" / Светослав Велесов
3 из 3

О конкуренции: "Кто такой Керем?"

(Вопрос об исполнителе главной роли в сериале "Постучись в мою дверь" Кереме Бюрсине. — Прим. ред.)
— Какой Керем? Шутка. Мы дружим, никакого соперничества между нами нет.
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