Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут"

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Один из самых популярных артистов Турции Бурак Озчивит, известный у нас по ролям в фильмах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", стал специальным гостем киноконцертов "Музыка турецких сериалов". Московский вечер превратился в творческую встречу. Актер исполнил "Калинку", получил в подарок матрешку со своим портретом и шапку-ушанку. А также ответил на вопросы ведущего Вячеслава Макарова, поклонниц и журналистов. О России: "У меня замерз стаканчик кофе"— Я бывал здесь уже раз десять. Помню, когда приехал еще моделью, вышел на улицу со стаканчиком кофе — и он замерз. Я всем в Турции об этом рассказывал! А потом стал приезжать чаще и привык, уже ничему не удивлялся. (Смеется.) Сейчас мои съемки проходят в невероятно холодном по турецким меркам месте, но в сравнении с Россией там — лето.Москва очень изменилась, особенно впечатляет ваш финансовый центр (Москва-Сити. — Прим. ред.). Что не меняется, так это энергия людей.О поклонницах: "Моя жена знает, что я популярен в России"— Мы с женой (Фахрие Эвджен. — Прим. ред.) познакомились на съемках — она актриса, и у нее тоже огромное количество фанатов. Семья — вообще моя самая большая гордость. Детей часто беру на съемки. Если кто-то из них захочет стать артистом, не буду против.Про "Великолепный век": "Даже я не знаю, сколько там серий"— "Великолепный век" стал популярным в разных странах. У моего героя, военачальника Малкочоглу Бали-бей, много фанатов по всему миру, но я считаю, что в России — их больше всего. Думаю, все дело в персонаже: он — мужчина, на которого можно положиться. Сценаристы пытались настаивать на каких-то некрасивых поступках Малкочоглу, но я отказался.Даже я не знаю, сколько серий в этом проекте! Мои съемки продолжались, кажется, два сезона, то есть два — два с половиной года. А вместе с подготовкой — все три. Я ездил на лошади, дрался на мечах.Мой герой остался в сериале дольше, чем изначально планировали сценаристы, — его очень полюбили зрители.Про эмоции: "Пытаюсь научить мужчин плакать"— Мы целый год готовились к съемкам "Черной любви". А название придумали за два дня до премьеры.Я слышал, что в России мужчины никогда не плачут. Меня все время спрашивают: "Чего ты рыдаешь в сериалах?" Пытаюсь научить других плакать. (Смеется.) Съемки в турецких сериалах — это непросто: мы работаем шесть дней в неделю. О продолжительности рабочего дня даже и говорить нечего. Например, вчера я снимался до двух часов ночи — и после этого уже тут, в Москве. Я бы хотел, чтобы какой-то проект с моим участием пересняли в России. Мне кажется, для этого подошла бы "Черная любовь".Меня постоянно спрашивают, знаю ли я того или иного русского актера, режиссера. А мне кажется, это не особенно важно. Думаю, главное — объединить силы наших культур.Об увлечениях: готов сделать выставку своей живописи в России— Я закончил факультет искусств по направлению "живопись". Предпочитаю рисовать в абстрактной манере. Надеюсь, в ближайшем времени устрою выставку и привезу ее в Россию.О конкуренции: "Кто такой Керем?"(Вопрос об исполнителе главной роли в сериале "Постучись в мою дверь" Кереме Бюрсине. — Прим. ред.)— Какой Керем? Шутка. Мы дружим, никакого соперничества между нами нет.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина.Один из самых популярных артистов Турции Бурак Озчивит, известный у нас по ролям в фильмах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", стал специальным гостем киноконцертов "Музыка турецких сериалов". Московский вечер превратился в творческую встречу. Актер исполнил "Калинку", получил в подарок матрешку со своим портретом и шапку-ушанку. А также ответил на вопросы ведущего Вячеслава Макарова, поклонниц и журналистов.
О России: "У меня замерз стаканчик кофе"
— Я бывал здесь уже раз десять. Помню, когда приехал еще моделью, вышел на улицу со стаканчиком кофе — и он замерз. Я всем в Турции об этом рассказывал! А потом стал приезжать чаще и привык, уже ничему не удивлялся. (Смеется.) Сейчас мои съемки проходят в невероятно холодном по турецким меркам месте, но в сравнении с Россией там — лето.
Москва очень изменилась, особенно впечатляет ваш финансовый центр (Москва-Сити. — Прим. ред.). Что не меняется, так это энергия людей.
Среди журналистов также оказалось много поклонниц актера Бурака Озчивита: они просили о совместном фото и автографе
Про "Великолепный век": "Даже я не знаю, сколько там серий"
— "Великолепный век" стал популярным в разных странах. У моего героя, военачальника Малкочоглу Бали-бей, много фанатов по всему миру, но я считаю, что в России — их больше всего. Думаю, все дело в персонаже: он — мужчина, на которого можно положиться. Сценаристы пытались настаивать на каких-то некрасивых поступках Малкочоглу, но я отказался.
Съемки в турецких сериалах — это непросто: мы работаем шесть дней в неделю. О продолжительности рабочего дня даже и говорить нечего. Например, вчера я снимался до двух часов ночи — и после этого уже тут, в Москве.
Я бы хотел, чтобы какой-то проект с моим участием пересняли в России. Мне кажется, для этого подошла бы "Черная любовь".
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.