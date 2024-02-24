https://ria.ru/20240224/ozchivit-1928756828.html

Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут"

Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут" - РИА Новости, 24.02.2024

Турецкий актер Бурак Озчивит: "Я слышал, что в России мужчины не плачут"

Один из самых популярных артистов Турции Бурак Озчивит, известный у нас по ролям в фильмах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", стал... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:00

2024-02-24T08:00

2024-02-24T13:41

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Один из самых популярных артистов Турции Бурак Озчивит, известный у нас по ролям в фильмах "Великолепный век", "Черная любовь" и "Основание: Осман", стал специальным гостем киноконцертов "Музыка турецких сериалов". Московский вечер превратился в творческую встречу. Актер исполнил "Калинку", получил в подарок матрешку со своим портретом и шапку-ушанку. А также ответил на вопросы ведущего Вячеслава Макарова, поклонниц и журналистов. О России: "У меня замерз стаканчик кофе"— Я бывал здесь уже раз десять. Помню, когда приехал еще моделью, вышел на улицу со стаканчиком кофе — и он замерз. Я всем в Турции об этом рассказывал! А потом стал приезжать чаще и привык, уже ничему не удивлялся. (Смеется.) Сейчас мои съемки проходят в невероятно холодном по турецким меркам месте, но в сравнении с Россией там — лето.Москва очень изменилась, особенно впечатляет ваш финансовый центр (Москва-Сити. — Прим. ред.). Что не меняется, так это энергия людей.О поклонницах: "Моя жена знает, что я популярен в России"— Мы с женой (Фахрие Эвджен. — Прим. ред.) познакомились на съемках — она актриса, и у нее тоже огромное количество фанатов. Семья — вообще моя самая большая гордость. Детей часто беру на съемки. Если кто-то из них захочет стать артистом, не буду против.Про "Великолепный век": "Даже я не знаю, сколько там серий"— "Великолепный век" стал популярным в разных странах. У моего героя, военачальника Малкочоглу Бали-бей, много фанатов по всему миру, но я считаю, что в России — их больше всего. Думаю, все дело в персонаже: он — мужчина, на которого можно положиться. Сценаристы пытались настаивать на каких-то некрасивых поступках Малкочоглу, но я отказался.Даже я не знаю, сколько серий в этом проекте! Мои съемки продолжались, кажется, два сезона, то есть два — два с половиной года. А вместе с подготовкой — все три. Я ездил на лошади, дрался на мечах.Мой герой остался в сериале дольше, чем изначально планировали сценаристы, — его очень полюбили зрители.Про эмоции: "Пытаюсь научить мужчин плакать"— Мы целый год готовились к съемкам "Черной любви". А название придумали за два дня до премьеры.Я слышал, что в России мужчины никогда не плачут. Меня все время спрашивают: "Чего ты рыдаешь в сериалах?" Пытаюсь научить других плакать. (Смеется.) Съемки в турецких сериалах — это непросто: мы работаем шесть дней в неделю. О продолжительности рабочего дня даже и говорить нечего. Например, вчера я снимался до двух часов ночи — и после этого уже тут, в Москве. Я бы хотел, чтобы какой-то проект с моим участием пересняли в России. Мне кажется, для этого подошла бы "Черная любовь".Меня постоянно спрашивают, знаю ли я того или иного русского актера, режиссера. А мне кажется, это не особенно важно. Думаю, главное — объединить силы наших культур.Об увлечениях: готов сделать выставку своей живописи в России— Я закончил факультет искусств по направлению "живопись". Предпочитаю рисовать в абстрактной манере. Надеюсь, в ближайшем времени устрою выставку и привезу ее в Россию.О конкуренции: "Кто такой Керем?"(Вопрос об исполнителе главной роли в сериале "Постучись в мою дверь" Кереме Бюрсине. — Прим. ред.)— Какой Керем? Шутка. Мы дружим, никакого соперничества между нами нет.

https://ria.ru/20231128/ornellamuti-1912101644.html

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

кино и сериалы, россия, турция, москва