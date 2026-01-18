https://ria.ru/20260118/kempf-2068590062.html
Пианист Кемпф рассказал, как отдыхает в поездках в Россию
Пианист Кемпф рассказал, как отдыхает в поездках в Россию
Британский пианист и дирижер Фредерик Кемпф поделился в интервью РИА Новости, что, посещая Россию с концертами, в свободное время всегда идет в хороший... РИА Новости, 18.01.2026
Пианист Фредерик Кемпф рассказал, как проводит свободное время в России