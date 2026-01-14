"Убегали всей палатой": что творилось за стенами роддома в Новокузнецке

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. История вокруг роддома в Новокузнецке продолжает греметь. Задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации новорожденных городской клинической больницы № 1. Вместе с тем вскрываются новые и очень жуткие подробности того, что творилось за стенами клиники.

Хамство, грубость и пытки

Еще до трагических событий в социальных сетях и на картографических сервисах можно было увидеть многочисленные жалобы на роддом. Одна из пациенток в отзыве на ресурсе "Яндекс.Карты" прямо заявила

"Девушки милые, пожалуйста, умоляю вас, не рожайте в 1-м, они убили новорожденную девочку моей сестры, они уронили ее, она пролежала месяц в реанимации и умерла".

По ее словам, врачи также чуть не убили ее собственного сына, перепутав таблетки.

Другие рассказывали о грубом отношении, давлении на живот для ускорения родов, работе санитарок вместо медсестер и использовании устаревшего оборудования при наличии нового.

Одна из собеседниц РИА Новости поделилась историей, как ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, хотя беременность протекала нормально. Ее жалобы в Росздравнадзор не привели к результату: проверка заключила, что врачи действовали грамотно, а причиной инвалидности назвала инфекцию.

"Мы лежали друг на дружке, а врачи не обращали внимания"

Трагедия января 2026 года произошла не на пустом месте. За последние два года медучреждению было вынесено 170 предостережений, в основном из-за неработающей вентиляции и отсутствия средств гигиены. С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордным стал внеплановый контроль 2021 года, выявивший 219 нарушений требований пожарной безопасности.

Важнейшим прецедентом стало судебное решение 2021 года, в котором говорится , что работа оперблока акушерского отделения приостановлена на 14 суток из-за множества грубых нарушений.

В материалах дела указано: в плановой операционной отсутствовал реанимационный комплекс для новорожденных, не обеспечивалась поточность технологических процессов, использовалась немедицинская мебель в асептических зонах, пересекались потоки чистого и грязного белья. При этом стирка производилась в больничной прачечной, стены которой были поражены грибком.

Пациентки описывали антисанитарные условия и страшную скученность. Одна из них вспоминает:

"Нас лежало в одной маленькой трехместной палате шесть рожениц, шесть малышей. Мы лежали друг на дружке".

По ее словам, врачи игнорировали вопросы, а медсестры брали у новорожденных повторные анализы без объяснений. В соцсетях отмечают, что условия содержания и отношение медперсонала больше напоминало пытки.

Инфекция или халатность?

Сразу после гибели детей региональный Минздрав заявил, что у младенцев была внутриутробная инфекция. Эту версию отчасти поддержал академик РАН Сергей Нетесов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ.

"Причина, возможно, не одна. <...> Вероятнее всего, главной причиной трагедии стала бактериальная инфекция в роддоме, при этом источник заражения может установить только эпидемиологическое расследование", — сказал он РИА Новости.

Однако предварительные данные эпидемиологического расследования, которое проводит Роспотребнадзор, эту версию пока не подтверждают. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова сообщила:

"На данный момент можно сказать, что были сделаны все необходимые смывы, какие положено сделать, с медицинских работников. Они были оперативно направлены в лаборатории. По предварительной информации, инфекции обнаружено не было".

Перминова подчеркнула, что расследование будет продолжено до полного выяснения причин, а глава Росздравнадзора Алла Самойлова проведет проверку в Новокузнецке.

"Особо подчеркну: если будут выявлены системные нарушения, то необходимо изучить обстановку во всех родильных домах России", — заявила сенатор.

"Просто вышли и быстрее бежать"

Рассказы выписавшихся пациенток рисуют картину учреждения, где врачебные решения зачастую выглядят необоснованными, а коммуникация с пациентами отсутствует. Одна из женщин поделилась деталями своих родов в 2021 году: после УЗИ ей заявили о крупном плоде (более четырех килограммов) и предложили либо стимулировать роды, либо делать кесарево сечение, настаивая, что самостоятельно она не родит.

Она согласилась на стимуляцию, в результате родилась дочь весом 3,5 килограмма.

"То есть я могла еще спокойно ходить неделю", — отметила она. У ребенка оказалась родовая травма головы, к счастью, не имевшая серьезных последствий.

При выписке в карте указали другую причину для стимуляции: начинающуюся гипоксию плода. Поговорить с врачом и выяснить это противоречие не удалось.

"Мы просто оттуда убегали всей палатой. Даже спасибо никому не хотелось сказать. Просто вышли и быстрее бежать оттуда", — рассказала собеседница агентства. Она добавила, что аналогичные ситуации были у всех в палате. Теперь, планируя второго ребенка, она и ее знакомые готовы рожать в Кемерово, куда добираться несколько часов. Лишь бы не попасть в новокузнецкий роддом № 1.

Что будет дальше?

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности, а также об избрании меры пресечения задержанным главврачу и завотделением реанимации роддома.

По версии следствия, с 4 по 12 января 2026-го из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей главврача и заведующего умерли девять младенцев. Шестеро детей сейчас находятся в отделении реанимации, а стационар закрыт на время проверки. Этот инцидент, о котором официально сообщила представитель СК России Светлана Петренко, стал, как оказалось, кульминацией длинной истории проблем в учреждении, о которых пациентки и проверяющие органы говорили годами.

Вопросы остаются открытыми: почему учреждение с таким количеством нарушений продолжало работать? Почему жалобы пациенток, подкрепленные конкретными историями с тяжелыми последствиями, не вели к реальным изменениям?

