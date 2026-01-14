Появились подробности о задержанном главвраче новокузнецкого роддома

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков, которого задержали после гибели в роддоме в январе девяти младенцев, ранее работал заместителем министра здравоохранения Кемеровской области, а медучреждение возглавил в 2024 году.
Бывший министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, который сейчас находится под следствием по делу о взятке, в 2024 году в соцсетях сообщал, что представил коллективу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова нового главного врача – Хераскова, который на тот момент был замминистра здравоохранения региона.
По информации на сайте минздрава области, Херасков с 2019 года возглавлял Новокузнецкий филиал Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша. Родился он в 1969 году в Кемерове. В 1993 году окончил Кемеровский государственный медицинский институт. Имеет стаж работы в кузбасском здравоохранении более 20 лет.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
