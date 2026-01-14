Появились подробности о задержанном главвраче новокузнецкого роддома

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков, которого задержали после гибели в роддоме в январе девяти младенцев, ранее работал заместителем министра здравоохранения Кемеровской области, а медучреждение возглавил в 2024 году.

Бывший министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов, который сейчас находится под следствием по делу о взятке, в 2024 году в соцсетях сообщал, что представил коллективу Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова нового главного врача – Хераскова, который на тот момент был замминистра здравоохранения региона.