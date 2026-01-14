Жительница Кузбасса рассказала, как рожала дочку в роддоме в Новокузнецке

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Женщины после родов в 2021 году в роддоме №1 Новокузнецка, где в январе умерли девять младенцев, "убегали" всей палатой, рассказала РИА Новости жительница Кемеровской области, которая рожала там дочку.
"В 2021 году этот роддом остался единственным на весь Новокузнецк и Междуреченск, на все близлежащие города, потому что все было закрыто под ковидарий, а второй роддом был закрыт на помывку. Нас лежало в одной маленькой трехместной палате 6 рожениц, 6 малышей. Мы лежали друг на дружке", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, врачи не отвечали на вопросы, медсестры брали у некоторых новорожденных повторные анализы, не объясняя причину и не рассказывая о результатах первичных анализов.
"Когда я поступила туда, после УЗИ мне сказали, что плод - 4 с лишним килограмма, и что сама родить я не смогу, так как плод крупный. Меня ставят перед выбором - либо вызывать роды, либо делать кесарево сечение. Я согласилась на то, чтобы вызвать роды. По итогу я родила дочку весом 3,5 килограмма. То есть я могла еще спокойно ходить неделю (до родов - ред.). У дочки была небольшая родовая травма на голове. К счастью, это ничем плохим не обернулось. Но девушки рассказывали, что в этом роддоме у новорожденных часто бывают травмы - вывих копчика, например. У ребенка сестры коллеги в результате выдавливания - ДЦП", - отметила девушка.
Собеседница также рассказала, что при выписке в ее карте указали другую причину необходимости вызывать роды - якобы начинающаяся гипоксия плода. По ее словам, поговорить с врачом, чтобы выяснить, почему в выписке указана некорректная причина, не удалось, и она уехала домой.
"Мы просто оттуда убегали всей палатой. Даже спасибо никому не хотелось сказать. Просто вышли - и быстрее убежать оттуда. Аналогичные ситуации точно так же у всех остальных (в палате – ред.). Сейчас решили заводить еще одного ребенка. Но в этот роддом сейчас у нас никто не хочет ехать, все едут в Кемерово – несколько часов пути, но я поеду рожать в Кемерово", - добавила собеседница.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в среду о задержании главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.