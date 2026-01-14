Жительница Кузбасса рассказала, как рожала дочку в роддоме в Новокузнецке

«

"Когда я поступила туда, после УЗИ мне сказали, что плод - 4 с лишним килограмма, и что сама родить я не смогу, так как плод крупный. Меня ставят перед выбором - либо вызывать роды, либо делать кесарево сечение. Я согласилась на то, чтобы вызвать роды. По итогу я родила дочку весом 3,5 килограмма. То есть я могла еще спокойно ходить неделю (до родов - ред.). У дочки была небольшая родовая травма на голове. К счастью, это ничем плохим не обернулось. Но девушки рассказывали, что в этом роддоме у новорожденных часто бывают травмы - вывих копчика, например. У ребенка сестры коллеги в результате выдавливания - ДЦП", - отметила девушка.