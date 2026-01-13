Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что врачи уронили младенца

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Одна из рожениц новокузнецкого роддома №1, где в январе умерли девять младенцев, утверждает, что врачи уронили ребенка ее сестры, после чего тот скончался спустя месяц в реанимации.
«
"Девушки милые, пожалуйста, умоляю вас, не рожайте в 1-м (роддоме – ред.), они убили новорожденную девочку моей сестры, они уронили её, она пролежала месяц в реанимации и умерла", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на "Яндекс Картах".
Женщина добавила, что врачи роддома также чуть не убили ее сына, когда она приехала туда на роды. По ее словам, медперсонал перепутал таблетки.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.