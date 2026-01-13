Рейтинг@Mail.ru
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что врачи уронили младенца - РИА Новости, 13.01.2026
17:56 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что врачи уронили младенца
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что врачи уронили младенца - РИА Новости, 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что врачи уронили младенца
Одна из рожениц новокузнецкого роддома №1, где в январе умерли девять младенцев, утверждает, что врачи уронили ребенка ее сестры, после чего тот скончался... РИА Новости, 13.01.2026
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что врачи уронили младенца

Жительница Новокузнецка заявила, что врачи роддома уронили младенца ее сестры

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Здание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Одна из рожениц новокузнецкого роддома №1, где в январе умерли девять младенцев, утверждает, что врачи уронили ребенка ее сестры, после чего тот скончался спустя месяц в реанимации.
"Девушки милые, пожалуйста, умоляю вас, не рожайте в 1-м (роддоме – ред.), они убили новорожденную девочку моей сестры, они уронили её, она пролежала месяц в реанимации и умерла", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на "Яндекс Картах".

Женщина добавила, что врачи роддома также чуть не убили ее сына, когда она приехала туда на роды. По ее словам, медперсонал перепутал таблетки.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Бастрыкин поручил оценить данные СМИ о ситуации в новокузнецком роддоме
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
