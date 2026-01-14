Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал возможные причины смерти младенцев в новокузнецском роддоме - РИА Новости, 14.01.2026
07:31 14.01.2026
Эксперт назвал возможные причины смерти младенцев в новокузнецком роддоме
Эксперт назвал возможные причины смерти младенцев в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 14.01.2026
Эксперт назвал возможные причины смерти младенцев в новокузнецком роддоме
Причин смерти новорожденных детей в Новокузнецком роддоме №1 может быть несколько, сказал РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и РИА Новости, 14.01.2026
Эксперт назвал возможные причины смерти младенцев в новокузнецком роддоме

РИА Новости: дети в Новокузнецке могли умереть по разным причинам

© Фото : PexelsНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : Pexels
Новорожденный. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Причин смерти новорожденных детей в Новокузнецком роддоме №1 может быть несколько, сказал РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.
"Причина, возможно, не одна. Среди них много недоношенных детей. Непонятны ни сроки недоношенности, ни причины недоношенности и так далее. Еще раз говорю: причин может быть много", - сказал Нетесов.
По словам эксперта, вероятнее всего главной причиной трагедии стала бактериальная инфекция в роддоме, при этом источник заражения может установить только эпидемиологическое расследование.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
