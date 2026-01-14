Эксперт назвал возможные причины смерти младенцев в новокузнецком роддоме

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Причин смерти новорожденных детей в Новокузнецком роддоме №1 может быть несколько, сказал РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.
"Причина, возможно, не одна. Среди них много недоношенных детей. Непонятны ни сроки недоношенности, ни причины недоношенности и так далее. Еще раз говорю: причин может быть много", - сказал Нетесов.
По словам эксперта, вероятнее всего главной причиной трагедии стала бактериальная инфекция в роддоме, при этом источник заражения может установить только эпидемиологическое расследование.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.