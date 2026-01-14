Эксперт назвал возможные причины смерти младенцев в новокузнецком роддоме

НОВОСИБИРСК, 14 янв – РИА Новости. Причин смерти новорожденных детей в Новокузнецком роддоме №1 может быть несколько, сказал РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.

По словам эксперта, вероятнее всего главной причиной трагедии стала бактериальная инфекция в роддоме, при этом источник заражения может установить только эпидемиологическое расследование.