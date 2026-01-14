Суд уже приостанавливал работу оперблока в роддоме больницы в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Суд в 2021 году приостанавливал работу оперблока акушерского отделения Новокузнецкой клинической больницы № 1 из-за нарушений, следует из документов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

« "В помещении плановой операционной отсутствует реанимационный комплекс для новорожденных (новорожденные из плановой операционной переносятся в реанимационный комплекс, расположенный в экстренной операционной); не обеспечивается поточность технологических процессов; допускается использование немедицинской мебели в помещениях с асептическим режимом работы, <…> допускается пересечение потоков чистого и грязного белья", — говорится в тексте.

Согласно материалам, вещи из акушерского отделения, помимо спецодежды и постельного белья персонала, стирали в прачечной больницы, стены которой поражены грибком. Суд признал медучреждение виновным в административном правонарушении.

"Назначить административное наказание в виде приостановления деятельности операционного блока, расположенного на четвертом этаже акушерского отделения № 1, <…> помещений сестер-хозяек, расположенных в подвальном помещении акушерского отделения № 1, прачечной НКБ № 1 на 14 cyтoк", — говорится в документах.

С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять младенцев, по данным источника, первый погиб 4 января. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.

В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало проверку.

Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.

По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.

С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордсменом по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.

С 1 декабря по 11 января в стационаре приняли роды 234 раза, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные. По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день.

После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сделать выводы из трагедии на федеральном уровне, чтобы она не повторилась.