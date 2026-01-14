https://ria.ru/20260114/roddom-2067735854.html
В Новокузнецке задержали главврача роддома, где умерли младенцы
В Новокузнецке задержали главврача Виталия Хераскова и завотделением больницы № 1, где умерли младенцы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Задержанные главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости.
В Новокузнецке задержали главврача Виталия Хераскова и завотделением больницы № 1, где умерли младенцы, сообщила
официальный представитель СК Светлана Петренко.
«
"Следователями <...> задержаны главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1", — заявила она.
Решается вопрос о предъявлении им обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности, а также об избрании меры пресечения.
Специалисты допросили потерпевших и свидетелей, изъяли документацию и назначили судебно-медицинские экспертизы.
Гибель младенцев в Новокузнецке
В начале января в роддоме № 1 умерли девять детей. Минздрав Кузбасса заявил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро малышей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
Роженицы жаловались на грубое отношение со стороны его сотрудников. В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало проверку.
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордсменом по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Уголовное дело передали в центральный аппарат СК. В ситуации также разбираются Росздравнадзор и прокуратура.