Глава киевского режима на встрече с журналистами раскрыл , какой вариант мирного плана продвигает Украина. Как сообщают украинские СМИ, он состоит из 20 пунктов. И судя по всему, Зеленский делает все для того, чтобы сорвать любые попытки урегулирования.

Москва и Вашингтон неоднократно говорили о том, что предпочитают воздерживаться от мегафонной дипломатии и хотели бы обсуждать вопросы мира в закрытом режиме. Достаточно вспомнить, что последние раунды переговоров прошли не на официальных американских площадках, а на территории закрытой частной резиденции, чтобы исключить возможные утечки от представителей дипстейта.

Можно обратить внимание и на то, что именно Украина выступает стороной, которая сливает обсуждаемые на переговорах условия. Мы уже второй раз узнаем содержание конкретных пунктов именно от Киева. Причем в данном случае речь идет не о якобы случайном сливе. Зеленский сам срывает покровы.

Это объяснимо: он осознает, что отказаться от мирной инициативы Трампа он может только при демонстрации безусловной поддержки населения. Именно поэтому его усилия по подрыву переговоров происходят в публичном поле — ему нужно, чтобы все выглядело так, будто не лично он, а украинцы в целом отвергают попытки договориться.

В условиях полностью контролируемых медиа показать поддержку такого курса — раз плюнуть. Все, кто мог бы публично выступить против него, были выдавлены из страны, брошены за решетку или просто убиты.

Но по вопросу продолжения или завершения войны украинцы давно уже голосуют единственным доступным для них средством — ногами.

Пока россияне по газовым трубам организуют наступательные операции, украинцы по ним же бегут из страны. С каждым месяцем в Сети все больше видео с избиением сотрудниками ТЦК будущих украинских солдат, все больше новостей о том, как пойманные ими люди вынуждены покончить с собой, а с недавних пор уже сами тэцэкашники все чаще из охотников превращаются в жертв

Наконец, только официально из украинской армии сбежали более 300 тысяч человек. Это больше численности ВСУ по состоянию на январь 2022-го. Последний раз статистику публиковали в ноябре, после чего данные о дезертирах и СОЧ закрыли. Думается, причина не в радикальном изменении тренда. Так что мнение украинцев о том, нужно ли продолжать войну, явно не обрадует Зеленского.

Но пока медиаполе под его полным контролем, он может использовать его в своих целях. Площадку дают наиболее оголтелым сторонникам продолжения войны до последнего украинца.

Потому Зеленский и может открыто говорить о позиции Киева на переговорах. Он знает, что никто не сможет ему оппонировать.

В чем же заключается эта позиция?

Разберем наиболее важные пункты. И поскольку точка зрения России по ним известна, проделаем занимательное упражнение: попытаемся рассмотреть их с позиции Дональда Трампа. Так, возможно, нам станет понятнее логика Вашингтона, который пытается добиться завершения этого конфликта при помощи дипломатии.

Украина, утверждает Зеленский, должна получить гарантии безопасности по примеру пятой статьи договора о НАТО. Конечно, нужно оговориться, что поле для трактовки самой статьи достаточно обширное. И есть точка зрения, согласно которой документ вовсе не обязывает подписантов непосредственно вступать в конфликт в случае нападения на одну из стран альянса. Сам Трамп о чем-то похожем говорил еще летом перед саммитом в Гааге.

Но на то и нужна эта оговорка "по примеру". Киев, конечно же, хочет получить защиту от военного блока и гарантии, что в случае возобновления конфликта в окопах вместе с украинцами будут сидеть уже не просто "инструктора" из США и Западной Европы, а вполне себе регулярные части. При этом никакие обязательства, налагаемые на членов НАТО, на Киев распространяться не должны.

Все это Зеленский требует спустя две с половиной недели после публикации администрацией Трампа Стратегии национальной безопасности США, в которой прямо говорится о том, что расширение альянса вредит Вашингтону, а сам блок превращается в обузу для американцев. То есть глава киевского режима хочет, чтобы его интересы стояли выше интересов американских граждан. Больше того, за это он ничем не хочет платить.

Запорожскую АЭС, которая сейчас контролируется Россией, Зеленский желает попросту получить обратно, при этом Москва не должна участвовать в управлении станцией. Как Трампу добиться этого от Кремля? Как за столом переговоров вернуть то, что Украина проиграла на поле боя?

Численность ВСУ, считает Зеленский, должна составлять не менее 800 тысяч в мирное время. Уже сейчас украинская армия почти полностью содержится Западом, выделившим Киеву по состоянию на октябрь более 355 миллиардов долларов, основная часть из которых ушла на военные нужды. Трамп открыто называет одним из важнейших своих достижений то, что США перестали тратить деньги американских налогоплательщиков на нужды украинцев: теперь за это платит Европа. Но то, на что Брюссель — с огромным трудом — находит средства в военное время, гораздо сложнее будет обеспечить после наступления мира. Кто должен за это платить? И почему это должен обеспечить Дональд Трамп?

Самый важный вопрос, как отмечает Зеленский, — вопрос территорий. И здесь его требования абсолютно неадекватны. Он хочет, чтобы Россия попросту вывела войска с подконтрольных частей Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. А в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях боевые действия должны остановиться на текущих позициях.

И снова здесь, в представлении Киева, Трамп должен добиться от России отказа от добытого на поле боя — в то время как Зеленский не предлагает взамен буквально ничего.

Вероятно, подозревая, что такую позицию в Вашингтоне посчитают бредовой, Зеленский добавляет, что американцы предлагают создать на подконтрольной ВСУ территории ДНР свободную экономическую зону и якобы хотят, чтобы этот вопрос решался на референдуме. Здесь он уже откровенно врет. США требовали от него провести выборы, а идею с референдумом предложил он сам.

В довесок к этому он требует перемирия на 60 дней для подготовки нужного лично ему референдума. Фактически речь идет о двухмесячном перемирии, которое как воздух необходимо Киеву, чтобы остановить рекордное по темпам продвижение российских войск.

И да, на референдуме, на который он требует вынести все соглашение, ничего не помешает ему нарисовать отказ украинцев. И возобновить боевые действия после передышки: "Не взыщи, Дональд, и дай зброю".