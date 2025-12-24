Украинские СМИ опубликовали предлагаемый Киевом мирный план

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали проект мирного плана, предложенный Киевом. Основные подробности — в материале РИА Новости.
— Страна не хочет выводить войска, но требует от России выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.
— Украина проведет президентские, парламентские и местные выборы, но точное время не называется.
— За ней закрепляется безъядерный статус.
— Страна может согласиться на свободную экономическую зону в Донбассе, предложенную США, только по итогам референдума на подконтрольных ей территориях, однако на голосование вынесут вопрос о поддержке всего договора, а не одного пункта.
— Запорожская АЭС будет совместно контролироваться только с Вашингтоном.
Киев признает неизбежную утрату контроля над ДНР, заявил Вэнс
22 декабря, 12:57
— Украина обязуется внедрять образовательные программы, способствующие пониманию и терпимости, а также ввести правила ЕС по защите языков меньшинств.
Тем не менее текст не содержит конкретики по статусу русского. В нем также не говорится о признании Донбасса и Крыма, обязательстве не вступать в НАТО и планах по использованию российских активов, замороженных Западом.
Сообщается, что документ журналистам представил Владимир Зеленский.
Обсуждение американского мирного плана
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю должны были рассказать о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами и доложить о них Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.