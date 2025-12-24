Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ опубликовали предлагаемый Киевом мирный план
11:37 24.12.2025 (обновлено: 14:36 24.12.2025)
Украинские СМИ опубликовали предлагаемый Киевом мирный план
Украинские СМИ опубликовали проект мирного плана, предложенный Киевом. Основные подробности — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.12.2025
Украинские СМИ опубликовали предлагаемый Киевом мирный план

Украина не хочет отводить войска, но предложила ВС РФ выйти из 4 областей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Украинские СМИ опубликовали проект мирного плана, предложенный Киевом. Основные подробности — в материале РИА Новости.
— Страна не хочет выводить войска, но требует от России выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
"Даже самые священные дни". Новое заявление Зеленского поразило журналиста
Вчера, 09:19
— Она станет членом ЕС, а также получит гарантии безопасности по типу статьи пятой устава НАТО от США, альянса и Европы.
Украина проведет президентские, парламентские и местные выборы, но точное время не называется.
— За ней закрепляется безъядерный статус.
— Страна может согласиться на свободную экономическую зону в Донбассе, предложенную США, только по итогам референдума на подконтрольных ей территориях, однако на голосование вынесут вопрос о поддержке всего договора, а не одного пункта.
Запорожская АЭС будет совместно контролироваться только с Вашингтоном.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Киев признает неизбежную утрату контроля над ДНР, заявил Вэнс
22 декабря, 12:57
Москва и Киев подпишут соглашение о ненападении, принципы которого будут закреплены в российском законодательстве, но не украинском.
— Украина обязуется внедрять образовательные программы, способствующие пониманию и терпимости, а также ввести правила ЕС по защите языков меньшинств.

Тем не менее текст не содержит конкретики по статусу русского. В нем также не говорится о признании Донбасса и Крыма, обязательстве не вступать в НАТО и планах по использованию российских активов, замороженных Западом.

Сообщается, что документ журналистам представил Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
22 декабря, 03:24

Обсуждение американского мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
В минувшие выходные глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел в Майами еще два раунда переговоров с Уиткоффом и Кушнером. Как сообщили в Кремле, российскому спецпредставителю должны были рассказать о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами и доложить о них Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва сформулирует дальнейшую позицию по урегулированию на основе полученных данных, содержание которых раскрываться не будет.
Председатель политической партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции прием граждан - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Медведев предрек Украине новые кровавые конфликты
Вчера, 10:04
 
