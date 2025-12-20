Тихое воровство. ЕС придумал "хитрое" решение по Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе

© AP Photo / Omar Havana Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Ситуация вокруг замороженных российских активов накалилась до предела. Бурно спорили уже на подготовительном этапе саммита ЕС. В последний момент вопрос даже хотели снять с повестки, но глава ЕК пригрозила, что заседание не закончится, пока не будет принято решение. О чем договорились в Брюсселе — в материале РИА Новости.

Не задалось

Решающий раунд проходил тяжело, сидели до глубокой ночи. В итоге "репарационный кредит" для Киева так и не согласовали. Однако на следующие два года Украине все же выделят 90 миллиардов евро, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

По его словам, кредит рассчитан на покрытие неотложных финансовых потребностей страны.

Обеспечат за счет бюджета ЕС, однако без участия Венгрии, Словакии и Чехии. Таким образом, спонсорами выступят европейские налогоплательщики. Так и не получившая достаточных гарантий для одобрения "репарационного кредита" Бельгия сочла такой вариант меньшим из зол.

"Конечно, близкие территориально к России страны, которые живут во вражде с Россией, нашли бы это эмоционально удовлетворяющим — идею взять деньги. Но политика — это не эмоции. Это рациональная работа. И рациональность восторжествовала", — заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Обоснование

Такая альтернатива выглядит юридически чище, однако сталкивается с серьезным внутренним сопротивлением, замечает замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.

Чисто технически выпуск еврооблигаций не вызывает сложностей, добавляет заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Проблемы в погашении: по истечении срока действия облигаций по ним придется выплатить средства, и подобные обязательства могут оказаться Евросоюзу просто не по карману. Отсюда риск дефолта, а также сопутствующие экономические и политические последствия.

"К тому же согласование деталей общих долговых инструментов займет некоторое время, которого у Киева может не быть", — говорит Ради.

Кроме того, не все в ЕС готовы брать на себя дополнительные финансовые обязательства, особенно на фоне тяжелой экономической ситуации и изменения общественных настроений в ряде государств.

Отказ Венгрии, Чехии и Словакии от участия в обеспечении кредита де-факто фиксирует раскол внутри союза, считает адвокат Адвокатской палаты города Москвы, эксперт в области разрешения споров в российских и иностранных судах, международного права и санкций Денис Крауялис.

Однако Кошта подчеркнул, что от идеи "репарационного кредита" ЕС все еще не отказывается. "Мы дали ЕК мандат на продолжение работы над займом на основе замороженных российских активов", — цитирует его издание Politico.

Напомним: в ЕС заблокированы более 200 миллиардов евро российских резервов — в основном в Бельгии, на счетах депозитария Euroclear. Еврокомиссия предлагает выделить Украине от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждают, что Киев вернет его после того, как Москва "выплатит материальный ущерб".

За чей счет банкет

Важно, что и текущий заем в 90 миллиардов евро Киеву разрешили не возвращать до получения "репараций" от Москвы. Российские активы заморозят, пока Украина не выплатит долг ЕС. Такие условия создают значительную экономическую и правовую неопределенность на годы вперед, указывает Крауялис.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Украина никогда не вернет деньги. И за этот кредит "много лет придется рассчитываться детям и внукам тех, кто его предоставил". Он также отметил: кроме всего прочего, Москва может подать иск, а с учетом процентов сумма к возврату легко может удвоиться.

В конце прошлой недели ЦБ уже подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей. Отмечается, что депозитарий нанес Центробанку вред, ограничив возможность распоряжаться деньгами и ценными бумагами.

Пока о возврате российских средств в Европе не думают — напротив, в ЕС еще на прошлой неделе согласовали их бессрочную блокировку.

А самое главное, что ЕС оставил за собой право в будущем использовать замороженные активы для погашения согласованного кредита.

Крауялис объясняет, что таким образом юридические риски, связанные с изъятием российских активов, не устранены, а лишь отложены. Перспектива опасного прецедента и связанные с ним угрозы судебных исков и ответных мер со стороны России сохраняются в полной мере, оставаясь постоянным фактором давления на евро и правовую систему ЕС.

