Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК - РИА Новости, 16.12.2025
02:00 16.12.2025 (обновлено: 09:52 16.12.2025)
Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК
Жители Николаева выманили из дома и ликвидировали сотрудника украинского ТЦК, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей... РИА Новости, 16.12.2025
2025
Убийство сотрудника ТЦК
Жители Николаева выманили из дома и застрелили сотрудника ТЦК. Участники николаевского подполья поделились видеозаписью ликвидации.
Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК

РИА Новости: жители Николаева выманили из дома и ликвидировали сотрудника ТЦК

ДОНЕЦК, 16 дек — РИА Новости. Жители Николаева выманили из дома и ликвидировали сотрудника украинского ТЦК, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Участники николаевского подполья передали РИА Новости видеозапись с ликвидацией сотрудника украинского ТЦК.
Киев - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Во Львове убийце сотрудника ТЦК просят присвоить звание "Герой Украины"
5 декабря, 22:01
"Такое на Украине происходит в массовых масштабах. Просто бандеровское власти подобное стараются не выпускать в люди. На публику выходит только то, что скрыть невозможно, чему было много свидетелей. Но большая часть мести людей "людоловам" происходит именно так, скрыто, без лишних свидетелей", — сказал Лебедев.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине. На кадрах видно, как представители военкоматов избивают мужчин мобилизационного возраста и увозят их в неизвестном направлении.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Подполье: силовикам на Украине запретили преследование сотрудников ТЦК
4 декабря, 02:46
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
