Жители Николаева застрелили сотрудника ТЦК
Жители Николаева выманили из дома и застрелили сотрудника ТЦК. Участники николаевского подполья поделились видеозаписью ликвидации.
