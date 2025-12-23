Житель Львова переправлял уклонистов в ЕС через газовую трубу

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, который в Закарпатье переправлял уклонистов в страны Евросоюза через нерабочую газовую трубу.
"На Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в ЕС через нерабочую газовую трубу. Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым, который мигрировал в Евросоюз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские уклонисты стали пытаться бежать в Белоруссию
26 августа, 21:40