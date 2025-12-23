Рейтинг@Mail.ru
Житель Львова переправлял уклонистов в ЕС через газовую трубу - РИА Новости, 23.12.2025
13:35 23.12.2025 (обновлено: 13:37 23.12.2025)
Житель Львова переправлял уклонистов в ЕС через газовую трубу
Житель Львова переправлял уклонистов в ЕС через газовую трубу
Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, который в Закарпатье переправлял уклонистов в страны Евросоюза через нерабочую газовую трубу. РИА Новости, 23.12.2025
© Фото : СБУЗадержанные по подозрению в организации схемы по выводу украинских мужчин за границу через нерабочую газовую трубу
Задержанные по подозрению в организации схемы по выводу украинских мужчин за границу через нерабочую газовую трубу
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о задержании мужчины, который в Закарпатье переправлял уклонистов в страны Евросоюза через нерабочую газовую трубу.
"На Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в ЕС через нерабочую газовую трубу. Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым, который мигрировал в Евросоюз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Украине уклониста пытались вывезти в Венгрию на инкассаторской машине
25 ноября, 18:22
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Украинские уклонисты стали пытаться бежать в Белоруссию
26 августа, 21:40
 
