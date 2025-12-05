Рейтинг@Mail.ru
Во Львове убийце сотрудника ТЦК просят присвоить звание "Герой Украины"
Специальная военная операция на Украине
 
22:01 05.12.2025
Во Львове убийце сотрудника ТЦК просят присвоить звание "Герой Украины"
Во Львове убийце сотрудника ТЦК просят присвоить звание "Герой Украины"
Во Львове убийце сотрудника ТЦК просят присвоить звание "Герой Украины"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинцы просят присвоить подозреваемому в убийстве сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) во Львове звание "Герой Украины", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг украинский офис генерального прокурора сообщал, что житель Львова при проверке документов нанес удар ножом сотруднику военкомата, который впоследствии скончался.
"Примечательна реакция на новость со стороны граждан Украины. Ненависть к сотрудникам ТЦК настолько велика, что они не боятся высказывать в комментариях свое отношение к случившемуся и просят выдать убийце звание "Герой Украины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что если проанализировать украинские паблики, то "можно сделать вывод, что украинцы люто ненавидят власть, но ничего с этим сделать не могут".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Подполье: силовикам на Украине запретили преследование сотрудников ТЦК
4 декабря, 02:46
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
