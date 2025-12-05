https://ria.ru/20251205/ukraina-2060224630.html
Во Львове убийце сотрудника ТЦК просят присвоить звание "Герой Украины"
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинцы просят присвоить подозреваемому в убийстве сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) во Львове звание "Герой Украины", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В четверг украинский офис генерального прокурора сообщал, что житель Львова
при проверке документов нанес удар ножом сотруднику военкомата, который впоследствии скончался.
"Примечательна реакция на новость со стороны граждан Украины
. Ненависть к сотрудникам ТЦК настолько велика, что они не боятся высказывать в комментариях свое отношение к случившемуся и просят выдать убийце звание "Герой Украины", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что если проанализировать украинские паблики, то "можно сделать вывод, что украинцы люто ненавидят власть, но ничего с этим сделать не могут".