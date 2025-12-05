МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинцы просят присвоить подозреваемому в убийстве сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) во Львове звание "Герой Украины", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он добавил, что если проанализировать украинские паблики, то "можно сделать вывод, что украинцы люто ненавидят власть, но ничего с этим сделать не могут".