СМИ: между сотрудниками ТЦК и жителями Днепропетровска произошла драка

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Драка произошла между сотрудниками военкомата и жителями Днепропетровска, в сторону горожан пускали слезоточивый газ, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Массовая драка сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) с гражданскими в Днепре (Днепропетровске - ред.). Трое военкомов повалили мужчину на землю, но женщина и подростки попытались его освободить. Военкомы несколько раз пускали в их сторону слезоточивый газ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.