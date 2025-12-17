Рейтинг@Mail.ru
СМИ: между сотрудниками ТЦК и жителями Днепропетровска произошла драка - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:07 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/draka-2062513833.html
СМИ: между сотрудниками ТЦК и жителями Днепропетровска произошла драка
СМИ: между сотрудниками ТЦК и жителями Днепропетровска произошла драка - РИА Новости, 17.12.2025
СМИ: между сотрудниками ТЦК и жителями Днепропетровска произошла драка
Драка произошла между сотрудниками военкомата и жителями Днепропетровска, в сторону горожан пускали слезоточивый газ, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:07:00+03:00
2025-12-17T01:07:00+03:00
в мире
украина
днепропетровск
днепр (река)
дмитрий лубинец
страна.ua
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg
https://ria.ru/20251216/poltava-2062277340.html
https://ria.ru/20251216/ukraina-2062272175.html
украина
днепропетровск
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a1cc98e1f934149bfa7bc89a5dd7c34e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, днепропетровск, днепр (река), дмитрий лубинец, страна.ua, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Днепропетровск, Днепр (река), Дмитрий Лубинец, Страна.ua, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: между сотрудниками ТЦК и жителями Днепропетровска произошла драка

Между сотрудниками военкомата и жителями Днепропетровска произошла драка

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкГорода мира. Днепропетровск
Города мира. Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в медиабанк
Города мира. Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Драка произошла между сотрудниками военкомата и жителями Днепропетровска, в сторону горожан пускали слезоточивый газ, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Массовая драка сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.) с гражданскими в Днепре (Днепропетровске - ред.). Трое военкомов повалили мужчину на землю, но женщина и подростки попытались его освободить. Военкомы несколько раз пускали в их сторону слезоточивый газ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Жители Полтавы устроили засаду на сотрудников ТЦК
Вчера, 05:58
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Полиция и ТЦК перекрыли улицу Тепловозную в Киеве для проверки документов у всех водителей. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Жители Кривого Рога столкнули в карьер микроавтобус ТЦК
Вчера, 04:14
 
В миреУкраинаДнепропетровскДнепр (река)Дмитрий ЛубинецСтрана.uaВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала