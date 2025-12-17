Лавров назвал ШОС и БРИКС объединениями нового типа без бюрократии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. БРИКС и ШОС относятся к объединениям нового типа, где нет засилья бюрократии, и которые работают на принципах ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова , и ШОС, и БРИКС работают на основе принципов устава ООН , которые "долгие десятилетия подвергались испытаниям".

Министр также считает, что работа и БРИКС, и ШОС послужит хорошим ориентиром для тех перемен, которые назрели в ООН. И эти перемены, как подчеркнул Лавров, должны привести ни к чему-то революционному, а исключительно к переподтверждению обязательств всеми странами-участницами Организации Объединенных Наций "свято выполнять все положения ее устава во всей их полноте".

"Очень надеюсь, что и западные наши коллеги, включая США , будут способствовать достижению такого согласия", - заключил министр.

Лавров добавил, что реформировать Секретариат ООН и все ее структуры будет непросто, однако это будет существенно легче, чем реформировать бюрократический аппарат ЕС

"Эта бюрократия побила все рекорды. Вы знаете, мы даже обращаем внимание наших коллег в руководстве Секретариата ООН на то, чтобы они посмотрели на происходящее с брюссельской элитой так называемой, которая пыталась и продолжает пытаться узурпировать полномочия и законные права национальных, суверенных правительств", - рассказал глава российского МИД.