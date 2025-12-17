Рейтинг@Mail.ru
16:15 17.12.2025 (обновлено: 17:03 17.12.2025)
Лавров назвал ШОС и БРИКС объединениями нового типа без бюрократии
в мире, россия, иран, китай, сергей лавров, урсула фон дер ляйен, марк рютте, брикс, шос, оон
В мире, Россия, Иран, Китай, Сергей Лавров, Урсула фон дер Ляйен, Марк Рютте, БРИКС, ШОС, ООН
Лавров назвал ШОС и БРИКС объединениями нового типа без бюрократии

Лавров: ШОС и БРИКС - объединения нового типа, где не правит бюрократия

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. БРИКС и ШОС относятся к объединениям нового типа, где нет засилья бюрократии, и которые работают на принципах ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"БРИКС И ШОС - это объединения по-настоящему нового типа, в отличие от таких структур, как Европейский союз или то, во что он превратился, в отличие от Североатлантического альянса, где тоже действует во многом палочная дисциплина. И ту, и другую структуру и Евросоюз, и НАТО пытаются подчинить своей воле их административные главы исполнительных структур: глава Еврокомиссии (Урсула фон дер Ляйен) и генеральный секретарь НАТО (Марк Рютте). Если вы почитаете заявления этих персонажей, то создается полное ощущение, что они являются главными великими политическими деятелями современности, а не нанятыми бюрократами, которые обязаны исполнять волю государств-членов", - сказал министр в ходе совместной пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
По словам Лаврова, и ШОС, и БРИКС работают на основе принципов устава ООН, которые "долгие десятилетия подвергались испытаниям".
Министр также считает, что работа и БРИКС, и ШОС послужит хорошим ориентиром для тех перемен, которые назрели в ООН. И эти перемены, как подчеркнул Лавров, должны привести ни к чему-то революционному, а исключительно к переподтверждению обязательств всеми странами-участницами Организации Объединенных Наций "свято выполнять все положения ее устава во всей их полноте".
"Очень надеюсь, что и западные наши коллеги, включая США, будут способствовать достижению такого согласия", - заключил министр.
Лавров добавил, что реформировать Секретариат ООН и все ее структуры будет непросто, однако это будет существенно легче, чем реформировать бюрократический аппарат ЕС.
"Эта бюрократия побила все рекорды. Вы знаете, мы даже обращаем внимание наших коллег в руководстве Секретариата ООН на то, чтобы они посмотрели на происходящее с брюссельской элитой так называемой, которая пыталась и продолжает пытаться узурпировать полномочия и законные права национальных, суверенных правительств", - рассказал глава российского МИД.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-участницами объединения. 6 января этого года правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в БРИКС, объявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия. Страны-партнеры: Афганистан, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Лаос, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
В миреРоссияИранКитайСергей ЛавровУрсула фон дер ЛяйенМарк РюттеБРИКСШОСООН
 
 
