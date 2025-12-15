Защита Долиной возражает: новые детали скандального дела

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Завтра Верховный суд рассмотрит одно из самых громких дел о недвижимости за последние годы. Адвокат покупательницы раскрыла новые детали сделки. Что происходит?

Долина подала возражения в Верховный суд

Представители артистки направили в высшую судебную инстанцию страны возражения на жалобу Полины Лурье, выяснило РИА Новости.

Из базы данных Верховного суда следует, что документы приняли 15 декабря и передали в судебный состав по семейным делам.

Завтра высшая инстанция примет к рассмотрению жалобу покупательницы на вердикты нижестоящих судов. Лурье настаивает, что сделка купли-продажи должна считаться законной. Жилье отошло обратно Долиной после того, как та объявила себя жертвой аферистов.

На прошлой неделе стало известно , что по документам владельцем квартиры числится Лурье. Предыдущий хозяин распоряжался этим жильем свыше 19 лет.

Важная деталь

Певица переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.

"Между Долиной Л. А. и Лурье П. А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024-го", — говорится в них.

© iStock.com / Tsikhan Kuprevich Риелторы отдают ключи от квартиры © iStock.com / Tsikhan Kuprevich Риелторы отдают ключи от квартиры

В документах указано, что это произошло по инициативе Долиной, она прислала Лурье дополнительное соглашение.

Адвокат покупательницы Светлана Свириденко сообщила РИА Новости, что между предварительным и основным договорами прошло значительное время. По ее словам, певица в этот период не просто ожидала, а переосмысливала ситуацию. Право собственности на квартиру было зарегистрировано за Лурье в Росреестре 24 июня 2024 года.

Просьба Долиной

Артистка попросила оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье, заявила РИА Новости адвокат Свириденко.

© Depositphotos.com / belchonock Рояль © Depositphotos.com / belchonock Рояль

"Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему", — заявила адвокат.

Правозащитница добавила, что такое поведение певицы само по себе свидетельствовало о разумности.

Как "схема Долиной" изменила рынок недвижимости

"Схема Долиной" серьезно воздействует на рынок купли-продажи вторичного жилья в стране, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ".

В России распространилась практика, при которой продавец после получения денег отказывается передавать квартиру, заявляя, что действовал под влиянием мошенников.

"Схема оказывает на рынок купли-продажи "вторички" существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники", — прокомментировал директор клиентского сервиса и взыскания банка "Дом.РФ" Кирилл Малиновский.

Эксперт подчеркнул, что рынок замер в ожидании решения Верховного суда, заседание которого назначено на 16 декабря. До появления четкой правовой позиции многие покупатели предпочитают либо полностью отказываться от подобных сделок, либо занимают выжидательную позицию: на сегодня не существует надежного механизма, который позволял бы полностью исключить риск последующего оспаривания купли-продажи, пояснил Малиновский.

© iStock.com / guvendemir Девушка подписывает документы © iStock.com / guvendemir Девушка подписывает документы

Какие меры обсуждают в Госдуме

В Госдуме уже обсуждают возможные меры противодействия. Среди них — введение семидневного "периода охлаждения" для сделок с недвижимостью: средства покупателя будут зачисляться на специальный счет и оставаться там до завершения регистрации перехода права собственности.

В начале декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал , что депутаты готовы в ближайшее время вернуться к обсуждению мер против мошенничества на вторичном рынке жилья, включая так называемый "эффект Долиной".

Декретница из Казани

Судебная инстанция постановила взыскать с жительницы Казани почти 15 миллионов рублей в пользу артистки. Женщина оформила банковскую карту для неизвестного и получила за это 20 тысяч рублей.

© iStock.com / Atstock Productions Российские рубли © iStock.com / Atstock Productions Российские рубли

"Как следует из материалов дела, находящаяся в декретном отпуске и имеющая долги женщина познакомилась с неизвестным по имени Артур. Тот предложил ей легкий заработок. Мужчина посоветовал дистанционно оформить карту в определенном банке, ссылаясь на его "лояльность к клиентам с долгами", — сообщил телеканал РЕН ТВ.