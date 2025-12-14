Рейтинг@Mail.ru
Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной - РИА Новости, 14.12.2025
09:26 14.12.2025 (обновлено: 10:51 14.12.2025)
Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной
Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной - РИА Новости, 14.12.2025
Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной
Певица Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2025
дело о квартире долиной
Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной

РИА Новости: Долина переносила на 10 дней заключение договора о продаже квартиры

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина переносила дату заключения договора о продаже квартиры на десять дней вперед, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
"Между Долиной Л. А. и Лурье П. А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024-го", — говорится в них.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Назван собственник квартиры, которую продала Долина
13 декабря, 08:22
В документах указано, что это произошло по инициативе Долиной, она прислала Лурье дополнительное соглашение.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила РИА Новости, что между заключением предварительного договора и основного прошло много времени. По ее словам, певица не просто ждала, а осмысливала. Квартиру зарегистрировали в собственность Лурье в Росреестре 24 июня 2024 года.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников
11 декабря, 09:09

Афера с квартирой Долиной

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Риелтор все знал? Новый поворот в деле Долиной
11 декабря, 18:34
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Полина Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию. Заседание назначили на 16 декабря.
В прошлую пятницу певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
12 декабря, 16:01
 
МоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Лариса ДолинаФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Дело о квартире ДолинойОбществоМосковский городской суд
 
 
