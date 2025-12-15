Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Певица Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры в Хамовниках покупательнице квартиры Полины Лурье, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.

"Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит всё, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему", – сказала собеседница агентства.