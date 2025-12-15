Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Певица Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры в Хамовниках покупательнице квартиры Полины Лурье, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.
"Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит всё, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему", – сказала собеседница агентства.
Она добавила, что такое поведение певицы само по себе свидетельствовало о разумности.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной.
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру певице. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря. Лурье надеется, что после рассмотрения жалобы квартира "по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", заявляла ее адвокат Светлана Свириденко.
Лариса Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 317 миллионов рублей. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.