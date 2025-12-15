Рейтинг@Mail.ru
Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры в Хамовниках - РИА Новости, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/dolina-2062025267.html
Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры в Хамовниках
Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры в Хамовниках - РИА Новости, 15.12.2025
Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры в Хамовниках
Певица Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры в Хамовниках покупательнице квартиры Полины Лурье, заявила РИА Новости ее... РИА Новости, 15.12.2025
2025-12-15T03:52:00+03:00
2025-12-15T03:52:00+03:00
москва
россия
московская область (подмосковье)
лариса долина
дело о квартире долиной
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989689797_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_5285dbfa283f3d1aea88e78bedf2e1e5.jpg
https://ria.ru/20251213/kvartira-2061801847.html
https://ria.ru/20251214/dolina-2061925537.html
москва
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989689797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e64c37aadb0b86e97b0d060ade17721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, московская область (подмосковье), лариса долина, дело о квартире долиной, общество
Москва, Россия, Московская область (Подмосковье), Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Общество
Долина просила оставить ей пианино после продажи квартиры в Хамовниках

РИА Новости: Долина после продажи квартиры Лурье просила оставить ей пианино

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Певица Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры в Хамовниках покупательнице квартиры Полины Лурье, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко.
"Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит всё, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему", – сказала собеседница агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Назван собственник квартиры, которую продала Долина
13 декабря, 08:22
Она добавила, что такое поведение певицы само по себе свидетельствовало о разумности.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной.
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру певице. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря. Лурье надеется, что после рассмотрения жалобы квартира "по справедливости должна стать домом для нее и ее детей", заявляла ее адвокат Светлана Свириденко.
Лариса Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 317 миллионов рублей. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной
Вчера, 09:26
 
МоскваРоссияМосковская область (Подмосковье)Лариса ДолинаДело о квартире ДолинойОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала