Аналитики оценили влияние "схемы Долиной" на рынок - РИА Новости, 15.12.2025
04:31 15.12.2025
Аналитики оценили влияние "схемы Долиной" на рынок
Аналитики оценили влияние "схемы Долиной" на рынок
"Схема Долиной" оказывает на рынок купли-продажи "вторички" в России существенное влияние, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ". РИА Новости, 15.12.2025
экономика
россия, москва, лариса долина, анатолий аксаков, "дом.рф", госдума рф, московский городской суд, экономика
Аналитики оценили влияние "схемы Долиной" на рынок

Певица Лариса Долина
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Схема Долиной" оказывает на рынок купли-продажи "вторички" в России существенное влияние, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ".
"Схема оказывает на рынок купли-продажи "вторички" существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники", - прокомментировал директор клиентского сервиса и взыскания банка "Дом.РФ" Кирилл Малиновский.
Суд разъяснил, как должны поступать с покупателем жилья по "схеме Долиной"
5 декабря, 03:33
Он отметил, что сообщество с нетерпением ожидает результаты заседания Верховного суда, запланированного на 16 декабря. До этого момента в отсутствие четкой правовой позиции большинство покупателей либо отказываются от таких сделок, либо выжидают, так как на текущий момент нет проверенного рецепта, позволяющего полностью закрыть потенциальные риски оспаривания сделки, пояснил Малиновский.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений - ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней: деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи.
В начале декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что депутаты заинтересованы в разработке мер по противодействию мошенническим схемам при продаже недвижимости на вторичном рынке, в том числе в ближайшее время могут обсудить "эффект Долиной".
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
СМИ раскрыли новые подробности по делу Долиной
Вчера, 21:19
 
РоссияМоскваЛариса ДолинаАнатолий Аксаков"Дом.РФ"Госдума РФМосковский городской судЭкономика
 
 
