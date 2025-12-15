Аналитики оценили влияние "схемы Долиной" на рынок

Он отметил, что сообщество с нетерпением ожидает результаты заседания Верховного суда, запланированного на 16 декабря. До этого момента в отсутствие четкой правовой позиции большинство покупателей либо отказываются от таких сделок, либо выжидают, так как на текущий момент нет проверенного рецепта, позволяющего полностью закрыть потенциальные риски оспаривания сделки, пояснил Малиновский.