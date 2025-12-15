Рейтинг@Mail.ru
Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье, купившей квартиру - РИА Новости, 15.12.2025
14:43 15.12.2025 (обновлено: 15:30 15.12.2025)
Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье, купившей квартиру
Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье, купившей квартиру - РИА Новости, 15.12.2025
Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье, купившей квартиру
Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье, которая оспаривает право собственности на квартиру в Хамовниках, выяснило РИА Новости, 15.12.2025
Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье, купившей квартиру

Защита Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье, которая оспаривает право собственности на квартиру в Хамовниках, выяснило РИА Новости.
Как следует из базы данных высшей инстанции, их зарегистрировали 15 декабря и передали в судебный состав по семейным делам.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Адвокат отметила важную деталь в договоре о продаже квартиры Долиной
Вчера, 09:26
Во вторник Верховный суд рассмотрит жалобу Лурье на решения нижестоящих судов. Она требует признать сделку купли-продажи квартиры законной. Жилье вернулось в собственность Долиной после того, как она заявила, что стала жертвой мошенников.
На прошлой неделе агентство ознакомилось с регистрационными документами и узнало, что собственницей квартиры значится Лурье. До этого она более 19 лет находилась во владении другого человека.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Долина продавала квартиру в центре Москвы по цене ниже кадастровой
11 декабря, 16:19

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать жилье в центре Москвы. Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценили минимум в 317 миллионов рублей.
По заявлению певицы возбудили дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию.
В начале декабря певица заявила в эфире Первого канала, что намерена вернуть покупательнице все 112 миллионов рублей, но не уточнила срок и то, как это будет сделано — сразу или частями.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Петербурге суд впервые прекратил спор по "схеме Долиной"
12 декабря, 16:01
 
