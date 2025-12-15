Защита Долиной подала в суд возражения на жалобу Лурье, купившей квартиру

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Защита певицы Ларисы Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Полины Лурье, которая оспаривает право собственности на квартиру в Хамовниках, выяснило РИА Новости.

Как следует из базы данных высшей инстанции, их зарегистрировали 15 декабря и передали в судебный состав по семейным делам.

Во вторник Верховный суд рассмотрит жалобу Лурье на решения нижестоящих судов. Она требует признать сделку купли-продажи квартиры законной. Жилье вернулось в собственность Долиной после того, как она заявила, что стала жертвой мошенников.

На прошлой неделе агентство ознакомилось с регистрационными документами и узнало, что собственницей квартиры значится Лурье. До этого она более 19 лет находилась во владении другого человека.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать жилье в центре Москвы . Аферисты "обрабатывали" артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили перевести их на "безопасные счета" и передать курьеру сбережения и средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценили минимум в 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили дело. Первой задержали курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов — Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. В конце ноября этого года Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Также Долина оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В итоге Лурье, купившая квартиру артистки, осталась без денег и жилья и обратилась в высшую инстанцию.