Волейболисты казанского "Зенита" обыграли петербургский "Зенит"
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли петербургский "Зенит"
Волейболисты казанского "Зенита" одержали победу над петербургским "Зенитом" в выездном матче 11-го тура Суперлиги. РИА Новости Спорт, 06.12.2025
2025-12-06T20:14:00+03:00
спорт
зенит (санкт-петербург)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
