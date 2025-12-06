Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли петербургский "Зенит" - РИА Новости Спорт, 06.12.2025
20:14 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/voleybol-2060343031.html
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли петербургский "Зенит"
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли петербургский "Зенит"
спорт
зенит (санкт-петербург)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
спорт, зенит (санкт-петербург), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Спорт, Зенит (Санкт-Петербург), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты казанского "Зенита" обыграли петербургский "Зенит"

Волейболисты казанского "Зенита" обыграли петербургский "Зенит" в Суперлиге

© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"Волейболисты казанского "Зенита"
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"
Волейболисты казанского "Зенита". Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Волейболисты казанского "Зенита" одержали победу над петербургским "Зенитом" в выездном матче 11-го тура Суперлиги.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 3-1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:18).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
06 декабря 2025 • начало в 16:30
Завершен
Зенит
1 : 325:1521:2523:2518:25
Зенит-Казань
Календарь Турнирная таблица История встреч
Казанцы (11 побед, 1 поражение) возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, где петербуржцы (8 побед, 3 поражения) располагаются на четвертой строчке.
В следующем туре казанский "Зенит" примет кемеровский "Кузбасс" 10 декабря. В этот же день петербургский "Зенит" сыграет с "Оренбуржьем" на домашней площадке.
Результаты других матчей:
"Динамо-Урал" (Уфа) - "Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - 1-3 (20:25, 25:17, 22:25, 20:25);
МГТУ (Москва) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 0-3 (20:25, 17:25, 21:25);
"Ярославич" (Ярославль) - "Нова" (Новокуйбышевск) - 3-1 (19:25, 25:23, 25:23, 25:21).
Волейболистки казанского Динамо - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Волейболистки казанского "Динамо" обыграли "Ленинградку" в матче Суперлиги
5 декабря, 22:36
 
