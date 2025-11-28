"Происходило странное": Усольцева пропала раньше? Раскрыта пугающая деталь

Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя девочка решила пойти в поход с родителями

© Путь в Любовь. Ирина Усольцева/Telegram Кадр видео, в котором Ирина Усольцева рассказала, что ее пятилетняя девочка решила пойти в поход с родителями

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн сообщила важную деталь о днях, предшествовавших исчезновению семьи. Она отметила, что SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн сообщила важную деталь о днях, предшествовавших исчезновению семьи. Она отметила, что поведение , которое вызвало у нее беспокойство, полностью противоречит привычкам Усольцевой. Так появилась совершенно иная версия произошедшего.

Новые данные

По официальной версии, 28 сентября считается датой, когда семья Усольцевых пропала. Напомним, примерно в полдень Сергей , Ирина и их маленькая дочь Арина предположительно покинули территорию турбазы "Геосфера" в поселке Кутурчин и направились на автомобиле к началу туристической тропы, ведущей к скалам Мальвинка и Буратинка. После этого они вышли на маршрут — и бесследно исчезли.

Однако данные из мессенджера, которым активно пользовалась Ирина Усольцева, указывают на то, что ее исчезновение могло произойти раньше. По словам Фурштейн, последняя активность Ирины зафиксирована 27 сентября, то есть за день до официальной даты пропажи. Интересная деталь, поскольку в последующие сутки Ирина находилась на турбазе, где была возможность подключиться к интернету.

"В тот день утром она прислала мне несколько видео для публикации в сторис ее телеграм-канала, — рассказывает Дарья "АиФ". — Больше она в сеть не выходила. На следующий день, 28 сентября, я ждала от нее новостей, но безрезультатно. Около 13:30 я сама написала ей, спросив, будут ли материалы. Сообщение до сих пор не доставлено".

"Сама вышла на меня"

Как пояснила Дарья, такое продолжительное молчание совершенно нехарактерно для Ирины. Та обычно находилась на связи практически постоянно, с самого утра и до позднего вечера, регулярно отправляя видеоролики SMM-менеджеру. А еще она активно делилась контентом в режиме реального времени во время отдыха и путешествий. И потому ее полное исчезновение из сети выглядело крайне тревожно.

Объяснить эту ситуацию проблемами со связью также не представлялось возможным, поскольку Ирина ранее планировала опубликовать видео с посещения Кутурчинского Белогорья, которое она анонсировала в тот же день утром.

"Я начала работать у Ирины 8 августа, — вспоминает Дарья. — Это она сама вышла на меня по объявлению о поиске работы. После разговора она произвела на меня приятное впечатление".

Однако, как оказалось, бизнес шел совсем не так гладко и притока новых клиентов попросту не было.

"Расстраивалась по любому поводу"

Специализация Ирины была связана с тантрическими практиками, раскрывающими "женское начало". Усольцева вела прием клиентов в кабинете в Красноярске, проживая при этом в соседнем Сосновоборске. Известно, что их дочь Арина ходила в местный детсад.

"Конечно, все психологи немного не такие, но Усольцева выделялась даже на их фоне", — говорит Дарья. И добавляет интересную деталь: сначала сотрудничество шло легко и хорошо, а Ирина была "прекрасным руководителем". Потом же начали происходить необъяснимые метаморфозы

"За несколько дней до исчезновения с ней стало происходить что-то необъяснимое. Ирина стала выглядеть подавленной, уставшей, расстраивалась по любому поводу, — вспоминает ее SMM-менеджер. — А за пару дней до роковой поездки Ирина сообщила мне, что, если не придут новые клиенты, у нее не будет возможности оплачивать мои услуги".

По договоренностям они должны были доработать до 8 октября, а после этого — расстаться. Дарья отмечает, что очень огорчилась. Но особого выбора не было. А в конце сентября она продолжала выполнять свои обязанности как обычно.

Круг исполнения желаний

И вот 27 сентября Дарья получает видео от Ирины, в котором та сообщает, что вместе с мужем и дочкой отправляется куда-то на Минскую петлю.

Накануне Усольцева прислала восемь коротких видео, снятых на даче в поселке Тартат. Помимо информации о предстоящей поездке, Ирина анонсировала занятия в "Женском круге".

Дарья говорит, что в понедельник, 29 сентября, ситуация стала вызывать серьезное беспокойство. В назначенное время проведения "Женского круга" к кабинету Ирины Усольцевой в Красноярске пришли несколько клиенток. Но дверь была закрыта. Клиентки связались с Дарьей, а та начала звонить Усольцевой, но безуспешно. Именно тогда девушка осознала, что с ее начальницей произошло что-то непредвиденное.

Противоречит прошлой версии

Интересно, что информация, которой поделилась Дарья, противоречит ранее известной, общепринятой версии событий. Непонятным остается, почему Ирина Усольцева перестала выходить на связь уже 27 сентября? Ведь до полудня 28 сентября она с семьей находилась на турбазе "Геосфера", где был доступен интернет. У нее была возможность зайти в мессенджеры, но Усольцева этого не сделала.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы подтверждают, что двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья.

Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "ЛизаАлерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.

