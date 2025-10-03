Появились подробности дела семьи, пропавшей в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Ирина Усольцева, пропавшая в Красноярском крае вместе с мужем и дочкой, перед поездкой рассказала на видео, что ее 5-летняя девочка сама решила пойти в поход, вместо того чтобы остаться с бабушкой.