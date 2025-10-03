https://ria.ru/20251003/semja-2046172042.html
Появились подробности дела семьи, пропавшей в Красноярском крае
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
telegram
происшествия
красноярский край
россия
красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
КРАСНОЯРСК, 3 окт – РИА Новости. Ирина Усольцева, пропавшая в Красноярском крае вместе с мужем и дочкой, перед поездкой рассказала на видео, что ее 5-летняя девочка сама решила пойти в поход, вместо того чтобы остаться с бабушкой.
"Ребенок мой готов. <...> Мы ей хотели дать выбор: поедешь к бабушке или поедешь с нами, но нужно будет долго идти. Она там сомневалась, думала, потому что она ходить не очень у нас любит. Ей пять лет, она не сильно любит ходить. Но вот решила, что да", — сказала Ирина на видео, появившемся в ее Telegram
27 сентября.
В четверг в МВД по Красноярскому краю
сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября. Региональный главк СК России
возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ведомстве сообщали РИА Новости, что семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Также сообщалось, что очевидцы видели, как семья с туристическими рюкзаками начинала маршрут в сторону Кутурчинского Белогорья.
На поисках работают около 200 человек. На помощь прибыли добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних регионов. В местности, где потерялась семья, обитают медведи, косули, дикие козы и другие звери, сообщали РИА Новости в региональном СК России.