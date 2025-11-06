Дело об исчезновении Усольцевых: новые подробности

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Добровольцы, спасатели и кинологи обследовали десятки километров труднопроходимой местности. Машину нашли на месте стоянки — аккуратно припаркованную, с личными вещами внутри. Но самой семьи будто никогда и не существовало, хотя прошло уже больше месяца поисков. Тем временем появились новые, пугающие детали исчезновения Сергея Усольцева, супруги Ирины и их пятилетней дочери.

Последнее послание

Особое внимание следователи и журналисты обратили на последнюю переписку Ирины Усольцевой с ее близкой подругой Марией Шрайнер. За несколько дней до поездки, сообщают СМИ, Ирина отказалась от участия в тантрическом ретрите, куда собиралась вместе с мужем. Она писала Марии:

"Хочу вместо этого побыть с мужем, вдвоем или втроем с Аришей. Это редкость для нас. Мы все время заняты — строим дом, работаем, встречаемся только за завтраками и иногда за ужинами. Я сказала мужу, что, если он не настаивает, давай не поедем на тантру, а просто уедем вместе. И он сразу согласился. Для меня это все как будто из другой реальности. Пишу и плачу".

Она писала, что в последнее время начала просыпаться "с радостью и любовью", что "тема денег и реализации" наконец сдвинулась с мертвой точки. Казалось, жизнь выходит на светлую полосу. Но именно после этой переписки началась череда событий, в которых логика бессильна.

Духовный поиск и медитация Кали

Ирина Усольцева была психологом и коучем, активно занималась духовными практиками. На своей странице в соцсетях писала о женственности, ресурсах и гармонии. Всего за две недели до исчезновения женщина опубликовала видео из леса: рассказывала об "особом женском состоянии рядом с мужчиной". Тогда же она объявила о начале двадцатидневного курса динамической медитации Кали — практики, связанной с телесным и эмоциональным очищением.

"Каждый день в 6:25. Это не первая моя Кали, но каждый раз все по-новому. Сбрасываю слои, дохожу до сути", — писала она.

Ее наставница Мария Шрайнер уверяет, что ничего опасного в этой практике нет.

"Кали — это активная медитация, помогающая отпустить напряжение, очистить сознание. Усольцевы были крепкой, устойчивой семьей", — отмечает она.

Однако само имя богини Кали в массовом сознании связано с древними культами, где встречались и кровавые обряды. На этом фоне исчезновение семьи обросло мистическим ореолом. Кто-то видит в нем трагическую случайность, другие — некий ритуальный подтекст, а третьи — тщательно спланированный побег.

Психолог Максим Баранов, комментируя ситуацию "Аргументам и фактам", подчеркивает:

"Любая техника, воздействующая на глубинные пласты психики, требует осторожности. Когда человек открывает в себе мощные эмоциональные потоки, но не умеет их интегрировать, может начаться внутренний разлад. Тогда поиск гармонии превращается в хаос", — говорит эксперт.

Таинственная гора Буратинка

Местность, куда направились Усольцевы, местные называют особой. Гора Буратинка — вытянутый каменный массив, внешне напоминающий длинный нос деревянного Буратино. Туристы говорят, что снаружи это живописный уголок, золотая осень, хвойные вершины. Но стоит сойти с тропы — и ландшафт становится враждебным: валуны, расщелины, овраги, куда можно провалиться на десятки метров.

"Попробуй пройди: один неверный шаг, и ты исчезаешь", — делятся те, кто бывал там. Даже дроны, запускаемые спасателями, не дают четкого изображения: густая крона деревьев и скалистые уступы скрывают все.

Именно здесь, в "месте силы", Ирина собиралась провести мини-ретрит. В последнем видео перед поездкой она говорила: "Мы едем с мужем и ребенком. Место будет удивительное, с банькой, с активным походом. Я предвкушаю".

После пропажи семьи всплыли странные совпадения. Как отмечает "Лента.ру", красноярские гиды вспомнили , что несколько лет назад недалеко от Буратинки бесследно исчез опытный турист, кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию.

Совсем недавно, уже после исчезновения Усольцевых, неподалеку в районе станции Кой пропал еще один мужчина. Его лодку нашли, тело обнаружили лишь спустя недели. Местные уверены, что в этих горах что-то неладное.

Тайга не отпускает?

Пока поиски продолжаются, в обществе не утихают споры — что же произошло в том загадочном месте. Суровая тайга, в которой легко заблудиться и невозможно выжить без костра, кажется слишком реальной декорацией для мистики. Но отсутствие следов, замерзших тел, даже кусочка ткани — все это делает историю семьи Усольцевых почти мистической.