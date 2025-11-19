У пропавшего под Красноярском Усольцева были долги за свет и телефон

КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Сергей Усольцев, пропавший вместе с супругой и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края, имел небольшие долги за свет и телефон.

По данным картотеки дел Арбитражного суда Красноярского края , суд дважды рассматривал заявления о привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя Сергея Усольцева. Согласно материалам суда, в феврале 2024 года на Усольцева подало иск ООО "Краско-электро", которое хотело взыскать долг за электричество за период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года. ИП Усольцева задолжало примерно 5780 рублей, говорится определении. Однако суд вернул заявление истцу.

"Пятого апреля 2024 года в материалы дела поступил отказ общества с ограниченной ответственностью "Краско-электро" от иска. Учитывая, что исковое заявление не принято к производству суда, суд рассматривает заявленное ходатайство как заявление о возвращении искового заявления", - говорится в документе.

Еще одна компания, "Городская телефонная сеть", по данным картотеки дел, в апреле 2024 года обратилась в суд с целью взыскания долга за телефонные услуги. Организация намеривалась взыскать почти 4667 рублей, куда входила сумма самой задолженности – 1833 рубля 39 копеек, неустойка в таком же размере и госпошлина в 1000 рублей. Заявление было возвращено арбитражным судом из-за нарушений к форме и задержанию заявления, сообщается в определении.

Ранее в региональном СУСК РФ сообщали РИА Новости, что следствие не рассматривает версию побега семьи из-за коммерческой деятельности Сергея Усольцева. Официальной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).