У пропавшего под Красноярском Усольцева были долги за свет и телефон - РИА Новости, 19.11.2025
14:34 19.11.2025 (обновлено: 14:37 19.11.2025)
У пропавшего под Красноярском Усольцева были долги за свет и телефон
У пропавшего под Красноярском Усольцева были долги за свет и телефон - РИА Новости, 19.11.2025
У пропавшего под Красноярском Усольцева были долги за свет и телефон
Сергей Усольцев, пропавший вместе с супругой и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края, имел небольшие долги за свет и телефон. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T14:34:00+03:00
2025-11-19T14:37:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
красноярский край
россия
Новости
происшествия, красноярский край, россия
Происшествия, Красноярский край, Россия
У пропавшего под Красноярском Усольцева были долги за свет и телефон

У пропавшего в тайге в Красноярском крае Усольцева были долги за свет и телефон

© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краюСотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 19 ноя – РИА Новости. Сергей Усольцев, пропавший вместе с супругой и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края, имел небольшие долги за свет и телефон.
По данным картотеки дел Арбитражного суда Красноярского края, суд дважды рассматривал заявления о привлечении к ответственности индивидуального предпринимателя Сергея Усольцева. Согласно материалам суда, в феврале 2024 года на Усольцева подало иск ООО "Краско-электро", которое хотело взыскать долг за электричество за период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года. ИП Усольцева задолжало примерно 5780 рублей, говорится определении. Однако суд вернул заявление истцу.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Появились подробности по делу семьи, пропавшей в Красноярском крае
12 ноября, 08:29
12 ноября, 08:29
"Пятого апреля 2024 года в материалы дела поступил отказ общества с ограниченной ответственностью "Краско-электро" от иска. Учитывая, что исковое заявление не принято к производству суда, суд рассматривает заявленное ходатайство как заявление о возвращении искового заявления", - говорится в документе.
Еще одна компания, "Городская телефонная сеть", по данным картотеки дел, в апреле 2024 года обратилась в суд с целью взыскания долга за телефонные услуги. Организация намеривалась взыскать почти 4667 рублей, куда входила сумма самой задолженности – 1833 рубля 39 копеек, неустойка в таком же размере и госпошлина в 1000 рублей. Заявление было возвращено арбитражным судом из-за нарушений к форме и задержанию заявления, сообщается в определении.
Ранее в региональном СУСК РФ сообщали РИА Новости, что следствие не рассматривает версию побега семьи из-за коммерческой деятельности Сергея Усольцева. Официальной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Активные поиски завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Спасатели обследуют пещеру глубиной 15 метров в поисках семьи Усольцевых - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Спасатели обследовали еще одну пещеру в поисках семьи Усольцевых
Вчера, 04:52
Вчера, 04:52
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссия
 
 
Версия 2023.1 Beta
