В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, сигнал зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

"В результате следственных действий и поисковых мероприятий с применением высокотехнологичной комплексной техники специалистами картографами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин Партизанского района", - говорится в сообщении.