В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи
В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи
В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи
Специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи в Красноярском крае.
В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи
В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи. Главное
КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, сигнал зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"В результате следственных действий и поисковых мероприятий с применением высокотехнологичной комплексной техники специалистами картографами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин Партизанского района", - говорится в сообщении.
В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. Поиски осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа.