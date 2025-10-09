Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи - РИА Новости, 09.10.2025
07:28 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/kraj-2047194833.html
В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи
происшествия
красноярский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае поймали радиосигнал телефона главы пропавшей семьи

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи. Главное

КРАСНОЯРСК, 9 окт – РИА Новости. Специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи в Красноярском крае, сигнал зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
"В результате следственных действий и поисковых мероприятий с применением высокотехнологичной комплексной техники специалистами картографами поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" определено местоположение источника радиосигнала телефона, принадлежавшего разыскиваемому мужчине. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 километров от поселка Кутурчин Партизанского района", - говорится в сообщении.
В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате. Поиски осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В Красноярском крае десятый день ищут пропавшую в походе семью
8 октября, 08:41
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
