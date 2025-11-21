День памяти святителя Николая Чудотворца: история и традиции

МОСКВА — РИА Новости. Святитель Николай Чудотворец, или Угодник, – почитаемый святой, живший в III–IV вв., которому посвящено несколько праздников в году. Когда дни памяти Николая Угодника в 2025 году, в какие числа почитается память святого, что можно и нельзя в них делать – в материале РИА Новости.

День Николая Чудотворца

Николай Чудотворец – один из наиболее известных и почитаемых святых в христианстве. Его имя ассоциируется у верующих с добротой, состраданием и заступничеством. За все чудеса, которые он творил при жизни и которые происходили уже после его смерти, дни его памяти отмечаются три раза в году.

« "Дошедшее до нас древнее предание представляет Николая старцем с ангельским ликом, исполненным святости и благодати Божией, добавляя еще и следующее: если кто его встречал, едва взглянув на святого, усовершался и становился лучше, и всякий, чья душа была отягощена каким-нибудь страданием или печалью, при одном взгляде на него обретал утешение. От него исходило некое пресветлое сияние, и лик его сверкал более Моисеева".

Какого числа праздник

В православной Церкви даты дней памяти Николая Чудотворца постоянные и не меняются из года в год:

22 мая (по старому стилю 9 мая) – Никола Вешний (Летний), памятный день переноса мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году.

11 августа (29 июля по старому стилю) – Никола Осенний, день памяти в честь рождения святого. Этот праздник не отмечается католиками, у православных он был упразднен Екатериной Великой. Но в 2004 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил возобновить его по желанию прихожан и настоятелей храмов.

19 декабря (по старому стилю 6 декабря) – Никола Зимний, день памяти о смерти святого.

История и значение

В III веке (около 270 года) в греческой колонии Ликии, находящейся в Малой Азии, в семье христиан родился будущий святой Николай. Это событие уже стало чудом, так как его родители долго были бездетными, но, не теряя надежды, продолжали молиться о появлении первенца. С самого детства Николай посещал храм, а, повзрослев, решил полностью посвятить свою жизнь вере и стал священником. Не последнюю роль в этом сыграл дядя мальчика – епископ Патарский. Именно он сначала возвел Николая в сан чтеца, а после в священники.

Богатое наследство, оставшееся после смерти родителей, Николай раздал бедным. А немного позже стал архиепископом в городе Миры (современная территория Анталии Турции ) и получил известность благодаря своей рьяной борьбе против язычества, а также сотворенным чудесам. Например, согласно житию Николая, он с помощью долгих молитв смог спасти город Миры от страшного голода.

Николай Чудотворец дожил до глубокой старости. После смерти тело святого начало мироточить, многие верующие желали приблизиться к нему, считая, что это поможет им избавиться от болезней и неудач. Мощи долгое время хранились в Мире, а в 1087 году были торжественно перенесены в церковь святого Стефана, находящуюся в городе Бари в Италии

Сейчас мощи Чудотворца хранятся в этом городе в базилике Святого Николая и ежегодно сюда приезжает множество паломников на день памяти в декабре.

Традиции

Каждый день памяти Николая Чудотворца сопровождается своими традициями.

Так, Николу Летнего (22 мая) нередко еще называют Травным днем. Перед ним люди старались раздать все долги, помириться с теми, с кем давно в ссоре, а также помочь нуждающимся. В старину традиционно на Николу Летнего устраивали сватовство, считалось, что невесты, засватанные в этот день, будут хорошими хозяйками. Во время празднества люди обращались к святому Николаю с просьбой помочь вырастить хороший урожай, а также защитить скот от болезней. В отдельных регионах даже устраивались крестные ходы, чтобы посевы в течение сезона не страдали от засухи и града.

Раньше люди верили, что на Николу Зимнего (19 декабря) святой спускается в мир и прогоняет нечистую силу, обходя все земли из конца в конец. Во многих регионах устраивались братчины, или никольщины, – после службы все село собиралось на большую трапезу, для которой закалывали быка, купленного на общие деньги или выращенного силами всех односельчан. Также в этот день было принято заключать хозяйственные договоры и сделки. Цены, установленные в день Николая Чудотворца, менять было нельзя.

О чем молятся Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец считается покровителем моряков, купцов и путешественников. Поэтому ему нередко молятся о хорошем плавании, защите от бурь и штормов. Также у святого просят помощи в успешном разрешении трудных ситуаций и об удаче. Кроме того, по бытующим в народе представлениям, он помогает тем, кого несправедливо осудили, и покровительствует детям, в особенности сиротам, защищая их от бед.

Что можно и нельзя делать в этот день

В любой день памяти Николая Чудотворца верующие люди стараются посетить праздничный молебен в храме, можно поставить свечи за здравие близких. Считается, что при этом необходимо проявлять заботу, особенно к нуждающимся, подавать милостыню. Детям можно дарить сладкие подарки, пряча их под подушку. Также в день святого Николая, по народным представлениям, можно:

планировать свадьбу, чтобы брак был крепким и счастливым;

устраивать праздничную трапезу для всех родных и близких;

прибраться в доме, стирать и гладить белье;

ходить в баню, чтобы смыть с себя неудачи и негатив;

на Николу Летнего можно высаживать яровые культуры, пересаживать плодовые деревья и кустарники, а также сажать в огороде семена и рассаду овощей.

Но также есть то, чего лучше избегать в этот праздник. В частности, нельзя:

грустить, предаваться унынию, вспоминать о плохом и поддаваться дурным мыслям;

отказывать нуждающимся в помощи;

ругаться и сквернословить, проявлять агрессию к людям и животным;

лениться и откладывать хозяйственные обязанности;

переедать на праздничном застолье, употреблять алкоголь в чрезмерных количествах.

Приметы

С Николой Летним связаны следующие приметы:

если пошел дождь – будет богатый урожай;

услышать, как квакают лягушки – к хорошему урожаю овса;

если ночью был гром, значит закрепится хорошая погода;

если одуванчики днем не раскрылись, значит быть дождю;

если зацвела рябина, значит, осень будет короткой.

На Николу Зимнего также есть свои приметы:

Примета Значение Морозное и солнечное утро Быть хорошему урожаю в следующем году Замело дороги на святого Николая Снегопад не прекратится до Нового года Холодная погода держится до Николы Зимнего После начнется оттепель

А еще наши предки верили: сколько снега в этот день выпадет, столько будет и травы весной.

Интересные факты