День Николая Чудотворца 2025: какого числа праздник, история и традиции
Религия
 
19:09 21.11.2025
День памяти святителя Николая Чудотворца: история и традиции
День Николая Чудотворца 2025: какого числа праздник, история и традиции
День памяти святителя Николая Чудотворца: история и традиции
Святитель Николай Чудотворец, или Угодник, – почитаемый святой, живший в III–IV вв., которому посвящено несколько праздников в году. Когда дни памяти Николая... РИА Новости, 21.11.2025
религия
николай чудотворец
россия
религия
религиозные праздники
русская православная церковь
православие
россия
Алёна Пава
Алёна Пава
1920
1080
true
1920
1440
true
День памяти святителя Николая Чудотворца: история и традиции

День Николая Чудотворца
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Святитель Николай Чудотворец, или Угодник, – почитаемый святой, живший в III–IV вв., которому посвящено несколько праздников в году. Когда дни памяти Николая Угодника в 2025 году, в какие числа почитается память святого, что можно и нельзя в них делать – в материале РИА Новости.

День Николая Чудотворца

Николай Чудотворец – один из наиболее известных и почитаемых святых в христианстве. Его имя ассоциируется у верующих с добротой, состраданием и заступничеством. За все чудеса, которые он творил при жизни и которые происходили уже после его смерти, дни его памяти отмечаются три раза в году.
Епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай в своей работе, посвященной святому, “Великий Чудотворец: из истории иконографии свт. Николая” писал:
«
"Дошедшее до нас древнее предание представляет Николая старцем с ангельским ликом, исполненным святости и благодати Божией, добавляя еще и следующее: если кто его встречал, едва взглянув на святого, усовершался и становился лучше, и всякий, чья душа была отягощена каким-нибудь страданием или печалью, при одном взгляде на него обретал утешение. От него исходило некое пресветлое сияние, и лик его сверкал более Моисеева".
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
30 декабря 2024, 12:54

Какого числа праздник

В православной Церкви даты дней памяти Николая Чудотворца постоянные и не меняются из года в год:
  • 22 мая (по старому стилю 9 мая) – Никола Вешний (Летний), памятный день переноса мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году.
  • 11 августа (29 июля по старому стилю) – Никола Осенний, день памяти в честь рождения святого. Этот праздник не отмечается католиками, у православных он был упразднен Екатериной Великой. Но в 2004 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил возобновить его по желанию прихожан и настоятелей храмов.
  • 19 декабря (по старому стилю 6 декабря) – Никола Зимний, день памяти о смерти святого.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКовчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Свт. Николая в Бари
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Свт. Николая в Бари - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца в крипте Базилики Свт. Николая в Бари

История и значение

В III веке (около 270 года) в греческой колонии Ликии, находящейся в Малой Азии, в семье христиан родился будущий святой Николай. Это событие уже стало чудом, так как его родители долго были бездетными, но, не теряя надежды, продолжали молиться о появлении первенца. С самого детства Николай посещал храм, а, повзрослев, решил полностью посвятить свою жизнь вере и стал священником. Не последнюю роль в этом сыграл дядя мальчика – епископ Патарский. Именно он сначала возвел Николая в сан чтеца, а после в священники.
Богатое наследство, оставшееся после смерти родителей, Николай раздал бедным. А немного позже стал архиепископом в городе Миры (современная территория Анталии в Турции) и получил известность благодаря своей рьяной борьбе против язычества, а также сотворенным чудесам. Например, согласно житию Николая, он с помощью долгих молитв смог спасти город Миры от страшного голода.
Николай Чудотворец дожил до глубокой старости. После смерти тело святого начало мироточить, многие верующие желали приблизиться к нему, считая, что это поможет им избавиться от болезней и неудач. Мощи долгое время хранились в Мире, а в 1087 году были торжественно перенесены в церковь святого Стефана, находящуюся в городе Бари в Италии.
Распятие в руках священнослужителя - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Православный календарь: ключевые праздники и дни памяти святых
20 ноября, 16:37
Сейчас мощи Чудотворца хранятся в этом городе в базилике Святого Николая и ежегодно сюда приезжает множество паломников на день памяти в декабре.

Традиции

Каждый день памяти Николая Чудотворца сопровождается своими традициями.
Так, Николу Летнего (22 мая) нередко еще называют Травным днем. Перед ним люди старались раздать все долги, помириться с теми, с кем давно в ссоре, а также помочь нуждающимся. В старину традиционно на Николу Летнего устраивали сватовство, считалось, что невесты, засватанные в этот день, будут хорошими хозяйками. Во время празднества люди обращались к святому Николаю с просьбой помочь вырастить хороший урожай, а также защитить скот от болезней. В отдельных регионах даже устраивались крестные ходы, чтобы посевы в течение сезона не страдали от засухи и града.
Раньше люди верили, что на Николу Зимнего (19 декабря) святой спускается в мир и прогоняет нечистую силу, обходя все земли из конца в конец. Во многих регионах устраивались братчины, или никольщины, – после службы все село собиралось на большую трапезу, для которой закалывали быка, купленного на общие деньги или выращенного силами всех односельчан. Также в этот день было принято заключать хозяйственные договоры и сделки. Цены, установленные в день Николая Чудотворца, менять было нельзя.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОбраз Николая Чудотворца в храме великомученицы Екатерины на Всполье в Москве
Образ Николая Чудотворца в храме великомученицы Екатерины на Всполье в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Образ Николая Чудотворца в храме великомученицы Екатерины на Всполье в Москве

О чем молятся Николаю Чудотворцу

Николай Чудотворец считается покровителем моряков, купцов и путешественников. Поэтому ему нередко молятся о хорошем плавании, защите от бурь и штормов. Также у святого просят помощи в успешном разрешении трудных ситуаций и об удаче. Кроме того, по бытующим в народе представлениям, он помогает тем, кого несправедливо осудили, и покровительствует детям, в особенности сиротам, защищая их от бед.

Что можно и нельзя делать в этот день

В любой день памяти Николая Чудотворца верующие люди стараются посетить праздничный молебен в храме, можно поставить свечи за здравие близких. Считается, что при этом необходимо проявлять заботу, особенно к нуждающимся, подавать милостыню. Детям можно дарить сладкие подарки, пряча их под подушку. Также в день святого Николая, по народным представлениям, можно:
  • планировать свадьбу, чтобы брак был крепким и счастливым;
  • устраивать праздничную трапезу для всех родных и близких;
  • прибраться в доме, стирать и гладить белье;
  • ходить в баню, чтобы смыть с себя неудачи и негатив;
  • на Николу Летнего можно высаживать яровые культуры, пересаживать плодовые деревья и кустарники, а также сажать в огороде семена и рассаду овощей.
Михайлов день - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Михайлов день 2025: какого числа, история праздника, приметы
11 ноября, 14:23
Но также есть то, чего лучше избегать в этот праздник. В частности, нельзя:
  • грустить, предаваться унынию, вспоминать о плохом и поддаваться дурным мыслям;
  • отказывать нуждающимся в помощи;
  • ругаться и сквернословить, проявлять агрессию к людям и животным;
  • лениться и откладывать хозяйственные обязанности;
  • переедать на праздничном застолье, употреблять алкоголь в чрезмерных количествах.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Рождественский пост в 2025-2026 году
11 ноября, 14:23

Приметы

С Николой Летним связаны следующие приметы:
  • если пошел дождь – будет богатый урожай;
  • услышать, как квакают лягушки – к хорошему урожаю овса;
  • если ночью был гром, значит закрепится хорошая погода;
  • если одуванчики днем не раскрылись, значит быть дождю;
  • если зацвела рябина, значит, осень будет короткой.
На Николу Зимнего также есть свои приметы:

Примета

Значение

Морозное и солнечное утро

Быть хорошему урожаю в следующем году

Замело дороги на святого Николая

Снегопад не прекратится до Нового года

Холодная погода держится до Николы Зимнего

После начнется оттепель

А еще наши предки верили: сколько снега в этот день выпадет, столько будет и травы весной.
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Введение во Храм Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника
19 ноября, 19:32

Интересные факты

Николай Чудотворец – это популярный во многих странах новогодний волшебник Санта-Клаус, появившийся в сознании людей через слияние личности святителя и фольклорного образа. Существует множество вариаций истории, благодаря которой это произошло. По одной из них, святой Николай помог старику с тремя дочерями, которые жили в нищете. Святитель узнал об их бедственном положении и ночью тайно подбросил в окно их дома мешочек с золотом. Старик нашел деньги, но не знал, кем был его благодетель. Золото помогло выдать замуж старшую дочь. Через какое-то время Николай снова подбросил мешочек, таким образом смогли сыграть свадьбу средней дочери. На третий раз старик решил подкараулить неизвестного помощника и когда святитель вновь совершил добрый поступок, мужчина смог лично поблагодарить его за помощь. Именно так родилась традиция дарить от имени святого Николая подарки детям из бедных семей, впоследствии она распространилась на всех, в том числе и на взрослых.
