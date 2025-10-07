В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Десятки зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын поздравили президента РФ Владимира Путин с днем рождения, сообщили в Кремле.