В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
22:40 07.10.2025
В Кремле рассказали, кто поздравил Путина с днем рождения
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Десятки зарубежных лидеров, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди и председатель государственного совета КНДР Ким Чен Ын поздравили президента РФ Владимира Путин с днем рождения, сообщили в Кремле.
Более 40 зарубежных лидеров поздравили Путина с Днем рождения по телефону, направив телеграмму или через соцсети.
Первым Путина еще накануне поздравил премьер-министр Израиля, выразив самые добрые пожелания.
Поздравительные телеграммы пришли из Пекина и Пхеньяна. Помощник президента РФ Юрий Ушаков охарактеризовал обе телеграммы - от председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына - как "весьма теплые" и нестандартные.
Лидер КНДР в послании отметил успехи Путина в строительстве могучей и процветающей России, а также пообещал, что дружба между Москвой и Пхеньяном будет вечной.
Тепло поздравил Путина в ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди. Лидеры также затронули вопросы подготовки к предстоящему в декабре визиту российского президента в Индию.
Самые добрые пожелания во время телефонного разговора высказал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Президенты двух стран обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины и условились о продолжении контактов.
Также позвонили и поздравили российского лидера с Днем рождения главы стран СНГ: президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Все лидеры содружества направили и письменные поздравительные послания.
Бахрейнское информагентство сообщило, что король Хамад бен Иса Аль Халифа в поздравительном послании пожелал процветания российскому народу. СМИ Никарагуа сообщили о телеграммах от сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо. Кроме того, в своем Telegram-канале поздравление опубликовал президент Боливии Луис Арсе, а президент Кубы Мигель Диас-Канель оставил послание в соцсети Х.
Телеграммы с поздравлениями направили лидеры Абхазии и Южной Осетии Бадра Гунба и Алан Гаглоев. Через адвоката передала поздравление задержанная глава Гагаузии Евгения Гуцул, в послании она с благодарностью оценила поддержку России в адрес автономии.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик оставил поздравление в соцсетях, отметив важность дружеских отношений РС с Россией.
Кроме того, с праздником российского лидера поздравил председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты нижней палаты парламента. Главы российских регионов также опубликовали поздравления. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX отметил, что Путину удалось сплотить людей ради независимости России.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал Путина олицетворением России. Также в день рождения президента в Грозном открыли первую линию нового района имени Владимира Путина.
Поздравили главу государства и представители духовенства. Патриарх Кирилл пожелал президенту в день рождения помощи Божией и успехов в служении стране и людям, его послание опубликовано на сайте РПЦ. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации муфтий Равиль Гайнутдин выразил благодарность главе государства от мусульманской общины.
Путин 7 октября отмечает день рождения, ему исполнилось 73 года.
