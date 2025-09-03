Рейтинг@Mail.ru
Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами в Китае - РИА Новости, 03.09.2025
20:15 03.09.2025
Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами в Китае
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами в ходе визита в Китай, а также ряд контактов на полях саммита ШОС и торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. На полях саммита ШОС у Путина в понедельник состоялась серия двусторонних встреч. Глава государства провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, коротко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кроме того, он отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, побеседовал с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Последней двусторонней встречей по итогам дня саммита ШОС стали переговоры с премьером Непала Шарма Оли. Также в понедельник в формате "на ногах" он переговорил "на троих" с председателем КНР Си Цзиньпином и Моди. Рабочая программа Путина в Пекине 2 сентября началась с трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, после которой состоялись российско-китайские переговоры. Кроме того, президент РФ в Пекине провел переговоры с премьерами Пакистана и Словакии Шахбазом Шарифом и Робертом Фицо, а также с президентами Сербии и Узбекистана Александром Вучичем и Шавкатом Мирзиёевым. Путин завершил третий рабочий день в Китае встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Двусторонние встречи продолжились и 3 сентября после мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Во время торжественного приема Путин побеседовал с президентом Индонезии Прабово Субианто. После этого Путин приехал в свою временную резиденцию в Пекине вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном и провел с ним переговоры. Лидеры общались 2,5 часа, а прощаясь, условились о скорой встрече. Также в столице Поднебесной Путин провел встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Завершилась программа российского лидера в Пекине переговорами с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом.
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами в ходе визита в Китай, а также ряд контактов на полях саммита ШОС и торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.
Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.
На полях саммита ШОС у Путина в понедельник состоялась серия двусторонних встреч. Глава государства провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, коротко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Кроме того, он отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, побеседовал с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Последней двусторонней встречей по итогам дня саммита ШОС стали переговоры с премьером Непала Шарма Оли. Также в понедельник в формате "на ногах" он переговорил "на троих" с председателем КНР Си Цзиньпином и Моди.
Рабочая программа Путина в Пекине 2 сентября началась с трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, после которой состоялись российско-китайские переговоры. Кроме того, президент РФ в Пекине провел переговоры с премьерами Пакистана и Словакии Шахбазом Шарифом и Робертом Фицо, а также с президентами Сербии и Узбекистана Александром Вучичем и Шавкатом Мирзиёевым. Путин завершил третий рабочий день в Китае встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Специальный гость и первые лица. Последний день визита Путина в Китай
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".

Автомобиль Аурус президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний в Пекине

Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с потомками ветеранов Великой Отечественной войны после торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.

Президент России Владимир Путин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.

Подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 11
© Getty Images / Xinhua/Kremlin Press Office/Anadolu

На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.

На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.

На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

© Getty Images / Xinhua/Kremlin Press Office/Anadolu
5 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Путин на торжественном приеме.

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: Владимир Путин на торжественном приеме.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

резидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине

Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине

В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 11

Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 11

Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 11

На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 11

На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.

На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

© Getty Images / Xinhua/Kremlin Press Office/Anadolu
5 из 11

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 11

На фото: Владимир Путин на торжественном приеме.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 11

После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 11

На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 11

Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 11

В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 11
Двусторонние встречи продолжились и 3 сентября после мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Во время торжественного приема Путин побеседовал с президентом Индонезии Прабово Субианто.
После этого Путин приехал в свою временную резиденцию в Пекине вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном и провел с ним переговоры. Лидеры общались 2,5 часа, а прощаясь, условились о скорой встрече.
Также в столице Поднебесной Путин провел встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Завершилась программа российского лидера в Пекине переговорами с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом.
Пресс-подход Путина по итогам поездки в Китай - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин подвел итоги визита в Китай
Вчера, 16:41
 
