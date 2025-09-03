Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами в Китае

https://ria.ru/20250903/putin-2039502205.html

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел 17 встреч с зарубежными лидерами в ходе визита в Китай, а также ряд контактов на полях саммита ШОС и торжественных мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. Путин в среду завершает четырехдневный визит в Китай. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами. На полях саммита ШОС у Путина в понедельник состоялась серия двусторонних встреч. Глава государства провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Также Путин провел двустороннюю встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, коротко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Кроме того, он отдельно встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, побеседовал с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Последней двусторонней встречей по итогам дня саммита ШОС стали переговоры с премьером Непала Шарма Оли. Также в понедельник в формате "на ногах" он переговорил "на троих" с председателем КНР Си Цзиньпином и Моди. Рабочая программа Путина в Пекине 2 сентября началась с трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, после которой состоялись российско-китайские переговоры. Кроме того, президент РФ в Пекине провел переговоры с премьерами Пакистана и Словакии Шахбазом Шарифом и Робертом Фицо, а также с президентами Сербии и Узбекистана Александром Вучичем и Шавкатом Мирзиёевым. Путин завершил третий рабочий день в Китае встречей с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Двусторонние встречи продолжились и 3 сентября после мероприятий в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Во время торжественного приема Путин побеседовал с президентом Индонезии Прабово Субианто. После этого Путин приехал в свою временную резиденцию в Пекине вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном и провел с ним переговоры. Лидеры общались 2,5 часа, а прощаясь, условились о скорой встрече. Также в столице Поднебесной Путин провел встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Завершилась программа российского лидера в Пекине переговорами с президентом Вьетнама Лыонгом Кыонгом.

