Рейтинг@Mail.ru
Специальный гость и первые лица. Последний день визита Путина в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 03.09.2025 (обновлено: 21:05 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/prezident-2039365072.html
Специальный гость и первые лица. Последний день визита Путина в Китай
Специальный гость и первые лица. Последний день визита Путина в Китай - РИА Новости, 03.09.2025
Специальный гость и первые лица. Последний день визита Путина в Китай
Владимир Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сегодня в Пекине он посетил масштабный парад к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T19:54:00+03:00
2025-09-03T21:05:00+03:00
фото
китай
пекин
кндр (северная корея)
владимир путин
ким чен ын
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039291809_0:0:3323:1869_1920x0_80_0_0_3e2b76daeea1a3e17bf512f1e4816a7d.jpg
Владимир Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сегодня в Пекине он посетил масштабный парад к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, после торжеств провел несколько двусторонних встреч. Кадры с мероприятий — в фотоленте РИА Новости.
китай
пекин
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039291809_592:0:3323:2048_1920x0_80_0_0_4319c731b004af4c36562f88c329d95d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, китай, пекин, кндр (северная корея), владимир путин, ким чен ын, си цзиньпин, военный парад в пекине в 2025 году, россия, в мире
Фото, Китай, Пекин, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, Военный парад в Пекине в 2025 году, Россия, В мире

Специальный гость и первые лица. Последний день визита Путина в Китай

Читать ria.ru в
Дзен
Владимир Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сегодня в Пекине он посетил масштабный парад к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, после торжеств провел несколько двусторонних встреч. Кадры с мероприятий — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".

Автомобиль Аурус президента РФ Владимира Путина у Дома народных собраний в Пекине

Путин приехал на торжественный прием в Доме народных собраний на лимузине "Аурус".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с потомками ветеранов Великой Отечественной войны после торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Войдя в здание, он поприветствовал родственников ветеранов Советской армии — участников военных действий против Японии. В числе гостей были потомки маршалов Рокоссовского, Жукова, Чуйкова и Василевского.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.

Президент России Владимир Путин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Российский лидер был приглашен на парад в качестве специального гостя.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
3 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.

Подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: подготовка к торжественному приему по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 11
© Getty Images / Xinhua/Kremlin Press Office/Anadolu

На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.

На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На торжественные мероприятия были приглашены первые лица многих стран.

На переднем плане: Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

© Getty Images / Xinhua/Kremlin Press Office/Anadolu
5 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин выступил на торжественном приеме.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
6 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Путин на торжественном приеме.

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: Владимир Путин на торжественном приеме.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
7 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

резидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан после торжественного приема по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

После приема Путин пообщался "на ногах" с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко после совместного фотографирования глав иностранных делегаций, приглашенных на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

На фото: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Лукашенко после совместного фотографирования глав делегаций.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 11
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине

Затем Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры на одной машине. Путин отметил, что Россия и КНДР принимали участие в общей борьбе с нацизмом, и подчеркнул роль северокорейских военных в освобождении Курской области. Ким Чен Ын ответил, что помощь России — это братский долг.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо во время встречи в Пекине

В течение дня Путин продолжил двусторонние встречи: состоялись переговоры с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо (на фото) и президентом Вьетнама Кыонг Лыонгом.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
ФотоКитайПекинКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинКим Чен ЫнСи ЦзиньпинВоенный парад в Пекине в 2025 годуРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала