Специальный гость и первые лица. Последний день визита Путина в Китай

2025-09-03T19:54:00+03:00

2025-09-03T19:54:00+03:00

2025-09-03T21:05:00+03:00

Владимир Путин завершает четырехдневный визит в Китай. Сегодня в Пекине он посетил масштабный парад к 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны, после торжеств провел несколько двусторонних встреч. Кадры с мероприятий — в фотоленте РИА Новости.

