Рейтинг@Mail.ru
Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/putin-2038369741.html
Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае
Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае - РИА Новости, 29.08.2025
Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:11:00+03:00
2025-08-29T17:11:00+03:00
в мире
китай
россия
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиеев
юрий ушаков
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_0:177:2894:1805_1920x0_80_0_0_8fce2f6b5c3d80219ad2eb5d5979c457.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. "Предусматривается встреча с Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым. Понятно, что будут обсуждаться в основном двусторонние вопросы, вопросы развития сотрудничества", - сказал помощник президента. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
https://ria.ru/20250822/lavrov-2037063277.html
китай
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153102/57/1531025729_82:0:2811:2047_1920x0_80_0_0_fe55e0756b7196624faac9590ee2215a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, юрий ушаков, шос
В мире, Китай, Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Юрий Ушаков, ШОС
Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае

Путин встретится с Мирзиеевым на полях саммита ШОС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч.
"Предусматривается встреча с Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым. Понятно, что будут обсуждаться в основном двусторонние вопросы, вопросы развития сотрудничества", - сказал помощник президента.
В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Главы МИД России и Узбекистана обсудили двусторонние отношения
22 августа, 20:15
 
В миреКитайРоссияУзбекистанВладимир ПутинШавкат МирзиеевЮрий УшаковШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала