Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае

Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае - РИА Новости, 29.08.2025

Путин встретится с президентом Узбекистана в Китае

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае,... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T17:11:00+03:00

2025-08-29T17:11:00+03:00

2025-08-29T17:11:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в КНР. После завершения контактов с председателем Китая Си Цзиньпином российский лидер проведет ряд двусторонних встреч. "Предусматривается встреча с Шавкатом Миромоновичем Мирзиеевым. Понятно, что будут обсуждаться в основном двусторонние вопросы, вопросы развития сотрудничества", - сказал помощник президента. В августе посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил в интервью РИА Новости, что саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания Шанхайской организации сотрудничества. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

