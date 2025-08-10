Путин рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом

https://ria.ru/20250810/putin-2034421714.html

Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему о переговорах со спецпосланником президента США Стивеном... РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему о переговорах со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске", — говорится в релизе.Отмечается, что Рахмон поддержал усилия, направленные на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.Лидеры двух стран также затронули актуальные вопросы двусторонних отношений и подготовку к заседанию Совета глав государств СНГ, где в этом году председательствует Таджикистан.За прошедшие три дня Путин итоги встречи с Уиткоффом обсудил и с другими мировыми лидерами, среди которых:Саммит России и СШАКремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

