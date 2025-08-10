Путин рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом
Путин по телефону рассказал Рахмону о переговорах с Уиткоффом
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему о переговорах со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин информировал о российско-американских контактах, включая недавнюю беседу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, отметив договоренность о предстоящей встрече с Дональдом Трампом на Аляске", — говорится в релизе.
Путин принял представителя Дональда Трампа в Кремле в среду, беседа длилась более трех часов. При посредничестве Уиткоффа президенты обменялись сигналами по теме Украины и обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.
Отмечается, что Рахмон поддержал усилия, направленные на долгосрочное урегулирование украинского кризиса.
Лидеры двух стран также затронули актуальные вопросы двусторонних отношений и подготовку к заседанию Совета глав государств СНГ, где в этом году председательствует Таджикистан.
За прошедшие три дня Путин итоги встречи с Уиткоффом обсудил и с другими мировыми лидерами, среди которых:
- президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва;
- председатель КНР Си Цзиньпин;
- премьер-министр Индии Нарендра Моди;
- главы Белоруссии, Казахстана и Узбекистана — Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев;
- президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Саммит России и США
Кремль и Белый дом в ночь на субботу сообщили, что лидеры России и США встретятся на Аляске 15 августа.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин и Трамп сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
После объявления о грядущем российско-американском саммите Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на территориальные уступки.