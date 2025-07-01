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Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова

Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова - РИА Новости, 01.07.2025

Уголовное дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова

23 апреля 2024 года Тимур Иванов, занимавший на тот момент должность заместителя министра обороны РФ, был задержан по подозрению в получении взятки в особо... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T01:02:00+03:00

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23 апреля 2024 года Тимур Иванов, занимавший на тот момент должность заместителя министра обороны РФ, был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В должности замминистра обороны Иванов работал с 23 мая 2016 года, курировал работу военно-строительного комплекса. В 2012-2013 годах был заместителем губернатора Московской области. В 2013-2016 годах – генеральным директором АО "Оборонстрой". 24 апреля Тимур Иванов был арестован Басманным судом Москвы. 26 апреля он был уволен с должности заместителя министра обороны в связи с утратой доверия.В рамках уголовного дела Тимура Иванова о взятке также был арестован директор компании "Волжский берег" Сергей Бородин, по делу также проходят совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин и некие неустановленные представители "Оборонспецстроя".Как написал "Коммерсант" со ссылкой на материалы следствия, "Олимпситистрой" и "Оборонспецстрой" в обмен на выгодные заказы от Минобороны безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Тимуру Иванову объекты недвижимости. В их числе усадьба "Панкратово" в Тверской области (находится в собственности у "Волжского берега") и объект "Городская усадьба С. Волконской – А.К. фон Мекка" (XІХ-XХ вв.) в центре Москвы. Размер взятки по делу следователи оценивают в 1,2 миллиарда рублей – это объем средств, потраченных компаниями на реставрацию недвижимости Тимура Иванова.19 марта 2025 года стало известно, что проходящие по делу о получении бывшим замминистра обороны Тимуром Ивановым взятки бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин признали вину, при этом последний заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания о новом коррупционном эпизоде.Данное уголовное дело до суда пока не дошло.В начале октября 2024 года стало известно о двух новых эпизодах в деле Тимура Иванова – растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Первый эпизод связан с растратой 3,9 миллиарда рублей из банка "Интеркоммерц", второй – с растратой 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Позднее их выделили в отдельное производство: дело о банке "Интеркоммерц" стало вторым, дело о покупке паромов – третьим.В уголовном деле, помимо Тимура Иванова, фигурирует его экс-подчиненный Антон Филатов.По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а второй фигурант дела – Антон Филатов – занимал пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову.При этом, как отмечает газета "Коммерсант", действовали они в составе организованной группы. В нее, считает обвинение, входили тогдашний председатель правления банка "Интеркоммерц" (лишен лицензии в феврале 2016 года) Александр Бугаевский, запрос о выдаче которого Чехия отклонила в 2019 году, заместитель начальника кредитного департамента банка Алексей Резван, заочно арестованный в 2017 году и уехавший, по некоторым данным, в Австрию, а также гендиректор гонконгской компании Tourinvest Services Limited гражданин Германии Феликс Нойберг.Из материалов дела следует, что, помимо руководства преступной группой, замминистра Иванов "подписывал необходимые для совершения преступления финансово-хозяйственные документы, в том числе по отчуждению принадлежащих АО "Оборонстрой" и вверенных ему денежных средств".В апреле 2015 года по указанию руководства Минобороны главе "Оборонстроя" поручили приобрести за счет внебюджетных источников ГК "Внешэкономбанк" два парома для Керченской переправы. Реализацией проекта занимался Антон Филатов, который в Греции подыскал суда Maria-Eleni Shipping Company и Finix-Salaminos Shipping за 6,3 миллиона евро и 6,1 миллиона евро соответственно.В качестве источника промежуточного финансирования был использован банк "Интеркоммерц" (ГК "Внешэкономбанк" впоследствии должна была покрыть расходы), который привлек к реализации схемы ряд связанных с ним фирм. Сначала банк выдал кредит российскому юрлицу, которое прогнало средства через цепочку из иностранных фирм и в конце перечислило их на счет Tourinvest Services Limited. Последняя в апреле-июне 2015 года и купила два парома.Впоследствии, получив от государства деньги, "Оборонлогистика" выкупила у компании Tourinvest Services Limited корабли за те же деньги. Однако сделано это было в октябре 2015 года, когда курс евро значительно вырос.Как утверждает следствие, разница между стоимостью указанных паромных судов в размере 685 миллионов 200 тысяч рублей и выделенной АО "Оборонстрой" суммой на их покупку в размере 901 миллиона 875 тысяч составила 216 миллионов 674 тысячи рублей, которые Иванов, Филатов, Бугаевский, Резван и Нойберг похитили и распорядились ими по своему усмотрению.Согласно материалам дела, поступившие на валютный счет компании Tourinvest Services Limited денежные средства соучастники впоследствии легализовали, перечислив их на банковские счета подконтрольных им юрлиц на основании фиктивных сделок "под видом оплаты консалтинговых и консультационных услуг, продажи иностранной валюты, а также возврата средств по договору займа".Также фигуранты, предчувствуя отзыв у банка "Интеркоммерц" лицензии, совершили присвоение 44,9 миллиона евро (в то время 3,92 миллиарда рублей). Деньги были выведены в январе 2015 года из банка по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Для этого была вновь задействована компания Tourinvest Services Limited, а также иные подконтрольные фигурантам иностранные фирмы.По версии следствия, средства ушли под видом закупки оборудования, строительных материалов и т.д. за границу, где соучастники также "распорядились ими по своему усмотрению, распределив между собой". Свою вину в инкриминированных деяниях подсудимые не признали.24 марта 2025 года Мосгорсуд начал рассмотрение дела экс-замминистра обороны РФ о растрате в закрытом режиме.Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в растрате. Второй фигурант Антон Филатов также не признал вину во вменяемых преступлениях, указал, что "обвинение содержит множество фактических ошибок".23 июня гособвинитель запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправ. Для второго фигуранта этого дела – Антона Филатова – гособвинение запросило 14 лет колонии общего режима. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.Мосгорсуд огласит приговор Иванову и Филатову 1 июля 2025 года.21 июня 2025 года стало известно, что в деле Тимура Иванова появился новый эпизод о взятке. Сообщалось, что дело могло появиться после показаний третьего фигуранта – Сергея Бородина, который заключил досудебное соглашение со следствием. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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