https://ria.ru/20240423/vzyatka-1941885955.html

Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 23.04.2024

Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:27

2024-04-23T21:27

2024-04-23T22:43

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россия

тимур иванов

следственный комитет россии (ск рф)

оборонстрой

московская область (подмосковье)

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович", — заявили в ведомстве.Отмечается, что СК проводит необходимые следственные действия.Согласно квалифицирующим признакам статьи, по которой задержали Иванова, сумма взятки превышает миллион рублей, это минимальный порог при особо крупном размере.Максимальное наказание за это преступление — 15 лет лишения свободы.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о произошедшем. Главу Минобороны Сергея Шойгу также заранее поставили в известность. В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой".В мае 2016 года указом президента его назначили замглавы министерства обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса ведомства.

https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html

https://ria.ru/20240328/vzyatka-1936476516.html

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происшествия, россия, тимур иванов, следственный комитет россии (ск рф), оборонстрой, московская область (подмосковье), дело замминистра обороны тимура иванова