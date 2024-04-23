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Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки - РИА Новости, 23.04.2024
Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:27
2024-04-23T21:27
2024-04-23T22:43
происшествия
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тимур иванов
следственный комитет россии (ск рф)
оборонстрой
московская область (подмосковье)
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович", — заявили в ведомстве.Отмечается, что СК проводит необходимые следственные действия.Согласно квалифицирующим признакам статьи, по которой задержали Иванова, сумма взятки превышает миллион рублей, это минимальный порог при особо крупном размере.Максимальное наказание за это преступление — 15 лет лишения свободы.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о произошедшем. Главу Минобороны Сергея Шойгу также заранее поставили в известность. В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой".В мае 2016 года указом президента его назначили замглавы министерства обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса ведомства.
https://ria.ru/20240404/vzyatka-1937910871.html
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происшествия, россия, тимур иванов, следственный комитет россии (ск рф), оборонстрой, московская область (подмосковье), дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Следственный комитет России (СК РФ), ОборонСтрой, Московская область (Подмосковье), Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
СК: замглавы Минобороны РФ Иванова задержали по подозрению в получении взятки
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости.
Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале.
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), задержан заместитель министра обороны России Иванов Тимур Вадимович", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что СК проводит необходимые следственные действия.
Согласно квалифицирующим признакам статьи, по которой задержали Иванова, сумма взятки превышает миллион рублей, это минимальный порог при особо крупном размере.
Максимальное наказание за это преступление — 15 лет лишения свободы.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимиру Путину доложили о произошедшем. Главу Минобороны Сергея Шойгу также заранее поставили в известность.
В 2012 году Иванов занимал должность заместителя председателя правительства Московской области
. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой".
В мае 2016 года указом президента его назначили замглавы министерства обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса ведомства.