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Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы - РИА Новости, 24.03.2025
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12:52 24.03.2025 (обновлено: 13:09 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006922580.html
Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы
Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы - РИА Новости, 24.03.2025
Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:52:00+03:00
2025-03-24T13:09:00+03:00
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда."Обвинение мне понятно, вину не признаю", - заявил Иванов.Второй фигурант Антон Филатов также не признал вину во вменяемых преступлениях, указал, что "обвинение содержит множество фактических ошибок". Однако прокурор Игорь Потапов перебил его, заявив, что тот разглашает сведения, содержащие гостайну.Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html
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происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы

Иванов не признался в растрате 200 млн руб на паромах для Керченской переправы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
"Обвинение мне понятно, вину не признаю", - заявил Иванов.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Второй фигурант Антон Филатов также не признал вину во вменяемых преступлениях, указал, что "обвинение содержит множество фактических ошибок". Однако прокурор Игорь Потапов перебил его, заявив, что тот разглашает сведения, содержащие гостайну.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
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ПроисшествияТимур ИвановМосковский городской судДело замминистра обороны Тимура ИвановаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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