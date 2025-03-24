https://ria.ru/20250324/ivanov-2006922580.html

Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы

Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы - РИА Новости, 24.03.2025

Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы

Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:52:00+03:00

2025-03-24T12:52:00+03:00

2025-03-24T13:09:00+03:00

происшествия

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московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда."Обвинение мне понятно, вину не признаю", - заявил Иванов.Второй фигурант Антон Филатов также не признал вину во вменяемых преступлениях, указал, что "обвинение содержит множество фактических ошибок". Однако прокурор Игорь Потапов перебил его, заявив, что тот разглашает сведения, содержащие гостайну.Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.

https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)