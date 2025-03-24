Тимур Иванов не признал вину в растрате на паромах для Керченской переправы
Иванов не признался в растрате 200 млн руб на паромах для Керченской переправы
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов не признал вину в растрате, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
"Обвинение мне понятно, вину не признаю", - заявил Иванов.
Второй фигурант Антон Филатов также не признал вину во вменяемых преступлениях, указал, что "обвинение содержит множество фактических ошибок". Однако прокурор Игорь Потапов перебил его, заявив, что тот разглашает сведения, содержащие гостайну.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
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