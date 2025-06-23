Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова
Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Гособвинитель запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
"Иванову запросили 14,5 года колонии общего режима", — сказал один из участников процесса.
Кроме того, прокурор попросил конфисковать имущество экс-замминистра обороны.
Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта этого дела — Антона Филатова — гособвинение запросило 14 лет колонии общего режима.
Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года.
- По версии следствия, на момент преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", которая напрямую подчинялась бывшему замглавы Минобороны.
- Их обвиняют в хищении 216 миллионов рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
- Фигуранты вину не признают.
- Кроме того, предприниматель Сергей Бородин, руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин и Тимур Иванов проходят по делу о взятках, которое еще не дошло до суда.
- В отношении двух последних возбудили еще одно уголовное дело. По словам источника РИА Новости, это произошло вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
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