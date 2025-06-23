https://ria.ru/20250623/ivanov-2024842968.html

Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова

Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова - РИА Новости, 23.06.2025

Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова

Гособвинитель запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, передает... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T14:28:00+03:00

2025-06-23T14:28:00+03:00

2025-06-23T15:41:00+03:00

происшествия

московский городской суд

тимур иванов

сергей бородин

александр фомин

оборонстрой

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Гособвинитель запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда."Иванову запросили 14,5 года колонии общего режима", — сказал один из участников процесса.Кроме того, прокурор попросил конфисковать имущество экс-замминистра обороны.Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта этого дела — Антона Филатова — гособвинение запросило 14 лет колонии общего режима.Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года.

https://ria.ru/20250617/ivanov-2023246012.html

https://ria.ru/20241222/ivanov-1990676606.html

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происшествия, московский городской суд, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, оборонстрой, дело замминистра обороны тимура иванова