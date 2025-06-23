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Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова - РИА Новости, 23.06.2025
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14:28 23.06.2025 (обновлено: 15:41 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/ivanov-2024842968.html
Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова
Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова - РИА Новости, 23.06.2025
Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова
Гособвинитель запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, передает... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T14:28:00+03:00
2025-06-23T15:41:00+03:00
происшествия
московский городской суд
тимур иванов
сергей бородин
александр фомин
оборонстрой
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Гособвинитель запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда."Иванову запросили 14,5 года колонии общего режима", — сказал один из участников процесса.Кроме того, прокурор попросил конфисковать имущество экс-замминистра обороны.Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта этого дела — Антона Филатова — гособвинение запросило 14 лет колонии общего режима.Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года.
https://ria.ru/20250617/ivanov-2023246012.html
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происшествия, московский городской суд, тимур иванов, сергей бородин, александр фомин, оборонстрой, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Московский городской суд, Тимур Иванов, Сергей Бородин, Александр Фомин, ОборонСтрой, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Прокурор запросил 14,5 года колонии для Тимура Иванова

Прокурор запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов
Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Гособвинитель запросил 14,5 года колонии для экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы, передает корреспондент РИА Новости из Мосгорсуда.
"Иванову запросили 14,5 года колонии общего режима", — сказал один из участников процесса.
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Кроме того, прокурор попросил конфисковать имущество экс-замминистра обороны.
Процесс проходит в закрытом режиме. Для второго фигуранта этого дела — Антона Филатова — гособвинение запросило 14 лет колонии общего режима.
Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта. В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года.
  • По версии следствия, на момент преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя корпорации "Оборонлогистика", которая напрямую подчинялась бывшему замглавы Минобороны.
  • Их обвиняют в хищении 216 миллионов рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций.
  • Фигуранты вину не признают.
  • Кроме того, предприниматель Сергей Бородин, руководитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин и Тимур Иванов проходят по делу о взятках, которое еще не дошло до суда.
  • В отношении двух последних возбудили еще одно уголовное дело. По словам источника РИА Новости, это произошло вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
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