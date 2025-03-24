https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925957.html

Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате

Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате - РИА Новости, 24.03.2025

Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате

Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:04:00+03:00

2025-03-24T13:04:00+03:00

2025-03-24T15:53:00+03:00

происшествия

тимур иванов

московский городской суд

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.На закрытии настаивал прокурор, который перебил второго фигуранта Антона Филатова, когда тот заявил, что в обвинительном заключении имеются фактические ошибки изложенных обстоятельств. Гособвинитель счел, что Филатов разглашает секретную информацию о покупке паромов в обход санкций. Защита же назвала эту информацию открытой для всех и указала, что прокурор в обвинительном заключении сам упоминал об этом.До этого судья попросил покинуть зал одного из слушателей, который засмеялся после заявленного следователем ходатайства.Процесс продолжился за закрытыми дверями, суд перешел к допросу свидетелей.Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.

https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html

https://ria.ru/20250310/mosgorsud-2003985943.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова