Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 24.03.2025 (обновлено: 15:53 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925957.html
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате - РИА Новости, 24.03.2025
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:04:00+03:00
2025-03-24T15:53:00+03:00
происшествия
тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006924810_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b9da8b085cbc8320243c99a6c36a6c4.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.На закрытии настаивал прокурор, который перебил второго фигуранта Антона Филатова, когда тот заявил, что в обвинительном заключении имеются фактические ошибки изложенных обстоятельств. Гособвинитель счел, что Филатов разглашает секретную информацию о покупке паромов в обход санкций. Защита же назвала эту информацию открытой для всех и указала, что прокурор в обвинительном заключении сам упоминал об этом.До этого судья попросил покинуть зал одного из слушателей, который засмеялся после заявленного следователем ходатайства.Процесс продолжился за закрытыми дверями, суд перешел к допросу свидетелей.Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html
https://ria.ru/20250310/mosgorsud-2003985943.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006924810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ce6b03296f647b8baad5f5ca99894fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате

Мосгорсуд закрыл процесс по делу о растрате экс-замминистра обороны Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Прокурор назвала точную сумму хищений на паромах по делу Тимура Иванова
Вчера, 13:01
На закрытии настаивал прокурор, который перебил второго фигуранта Антона Филатова, когда тот заявил, что в обвинительном заключении имеются фактические ошибки изложенных обстоятельств. Гособвинитель счел, что Филатов разглашает секретную информацию о покупке паромов в обход санкций. Защита же назвала эту информацию открытой для всех и указала, что прокурор в обвинительном заключении сам упоминал об этом.
До этого судья попросил покинуть зал одного из слушателей, который засмеялся после заявленного следователем ходатайства.
Процесс продолжился за закрытыми дверями, суд перешел к допросу свидетелей.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Мосгорсуд отказался снять арест с имущества бывшего замминистра Иванова
10 марта, 03:32
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля 2024, 12:43
 
ПроисшествияТимур ИвановМосковский городской судДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала