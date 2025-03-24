https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925957.html
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате - РИА Новости, 24.03.2025
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате
Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:04:00+03:00
2025-03-24T13:04:00+03:00
2025-03-24T15:53:00+03:00
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тимур иванов
московский городской суд
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.На закрытии настаивал прокурор, который перебил второго фигуранта Антона Филатова, когда тот заявил, что в обвинительном заключении имеются фактические ошибки изложенных обстоятельств. Гособвинитель счел, что Филатов разглашает секретную информацию о покупке паромов в обход санкций. Защита же назвала эту информацию открытой для всех и указала, что прокурор в обвинительном заключении сам упоминал об этом.До этого судья попросил покинуть зал одного из слушателей, который засмеялся после заявленного следователем ходатайства.Процесс продолжился за закрытыми дверями, суд перешел к допросу свидетелей.Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ.Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html
https://ria.ru/20250310/mosgorsud-2003985943.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, тимур иванов, московский городской суд, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Тимур Иванов, Московский городской суд, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд закрыл процесс по делу Тимура Иванова, обвиняемого в растрате
Мосгорсуд закрыл процесс по делу о растрате экс-замминистра обороны Иванова
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мосгорсуд закрыл процесс по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Подопригоров.
На закрытии настаивал прокурор, который перебил второго фигуранта Антона Филатова, когда тот заявил, что в обвинительном заключении имеются фактические ошибки изложенных обстоятельств. Гособвинитель счел, что Филатов разглашает секретную информацию о покупке паромов в обход санкций. Защита же назвала эту информацию открытой для всех и указала, что прокурор в обвинительном заключении сам упоминал об этом.
До этого судья попросил покинуть зал одного из слушателей, который засмеялся после заявленного следователем ходатайства.
Процесс продолжился за закрытыми дверями, суд перешел к допросу свидетелей.
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов
обвиняется в растрате более 200 миллионов рублей на продаже паромов для Керченской переправы и хищении свыше 3,2 миллиарда рублей у лопнувшего банка "Интеркоммерц". Иванову и его бывшему подчиненному Антону Филатову вменили ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств в особо крупном размере организованной группой) УК РФ
.
Дело о получении взяток, после возбуждения которого Иванова в апреле 2024 года арестовали, пока до суда не дошло.