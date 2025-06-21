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Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках - РИА Новости, 21.06.2025
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15:58 21.06.2025 (обновлено: 18:19 21.06.2025)
https://ria.ru/20250621/istochnik-2024512735.html
Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках
Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках - РИА Новости, 21.06.2025
Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках
Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова завели еще одно уголовное дело, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 21.06.2025
2025-06-21T15:58:00+03:00
2025-06-21T18:19:00+03:00
россия
тимур иванов
московский городской суд
оборонстрой
происшествия
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова завели еще одно уголовное дело, сообщил РИА Новости источник."В деле Иванова и Фомина появился новый эпизод о взятке", — сказал собеседник агентства, близкий к следствию.По его словам, дело могло появиться после показаний третьего фигуранта — Сергея Бородина, который заключил досудебное соглашение со следствием.Как заявил накануне РИА Новости один из участников процесса, прокурор в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны и его подчиненного Антона Филатова.Дело ИвановаМосгорсуд рассматривает его в закрытом режиме с конца марта.В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики". Фигурантов обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Они не признают вину.Иванов также проходит по другому делу — о взятках — вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным и главой ООО "Олимпситистрой" Александром Фоминым. Оно пока не дошло до рассмотрения в суде.
https://ria.ru/20250617/ivanov-2023246012.html
https://ria.ru/20250603/familiya-2020583554.html
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россия, тимур иванов, московский городской суд, оборонстрой, происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова
Россия, Тимур Иванов, Московский городской суд, ОборонСтрой, Происшествия, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках

На бывшего замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов
Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 21.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова завели еще одно уголовное дело, сообщил РИА Новости источник.
"В деле Иванова и Фомина появился новый эпизод о взятке", — сказал собеседник агентства, близкий к следствию.
Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова просят признать банкротом
17 июня, 05:26
По его словам, дело могло появиться после показаний третьего фигуранта — Сергея Бородина, который заключил досудебное соглашение со следствием.
Как заявил накануне РИА Новости один из участников процесса, прокурор в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны и его подчиненного Антона Филатова.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Бывшая жена Тимура Иванова вернула девичью фамилию
3 июня, 05:13

Дело Иванова

Мосгорсуд рассматривает его в закрытом режиме с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики".
Фигурантов обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Они не признают вину.
Иванов также проходит по другому делу — о взятках — вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным и главой ООО "Олимпситистрой" Александром Фоминым. Оно пока не дошло до рассмотрения в суде.
Бывший начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, обвиняемый в получении взятки в виде земельного участка и дома, на заседании в 235 гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Экс-кадровик Минобороны задолжал крупную сумму за ЖКХ
13 мая, 05:40
 
РоссияТимур ИвановМосковский городской судОборонСтройПроисшествияДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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