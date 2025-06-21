https://ria.ru/20250621/istochnik-2024512735.html

Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках

Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках - РИА Новости, 21.06.2025

Источник: на экс-замминистра обороны Иванова завели новое дело о взятках

Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова завели еще одно уголовное дело, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 21.06.2025

2025-06-21T15:58:00+03:00

2025-06-21T15:58:00+03:00

2025-06-21T18:19:00+03:00

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тимур иванов

московский городской суд

оборонстрой

происшествия

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Против бывшего замминистра обороны Тимура Иванова завели еще одно уголовное дело, сообщил РИА Новости источник."В деле Иванова и Фомина появился новый эпизод о взятке", — сказал собеседник агентства, близкий к следствию.По его словам, дело могло появиться после показаний третьего фигуранта — Сергея Бородина, который заключил досудебное соглашение со следствием.Как заявил накануне РИА Новости один из участников процесса, прокурор в прениях сторон 23 июня запросит наказание для бывшего замминистра обороны и его подчиненного Антона Филатова.Дело ИвановаМосгорсуд рассматривает его в закрытом режиме с конца марта.В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Иванов возглавлял АО "Оборонстрой", а Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистики". Фигурантов обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Они не признают вину.Иванов также проходит по другому делу — о взятках — вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным и главой ООО "Олимпситистрой" Александром Фоминым. Оно пока не дошло до рассмотрения в суде.

https://ria.ru/20250617/ivanov-2023246012.html

https://ria.ru/20250603/familiya-2020583554.html

https://ria.ru/20250513/dolg-2016605151.html

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россия, тимур иванов, московский городской суд, оборонстрой, происшествия, дело замминистра обороны тимура иванова