Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову
Мосгорсуд 1 июля огласит приговор Тимуру Иванову по делу о растрате 216 млн руб
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 1 июля огласит приговор экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Процесс проходит в закрытом режиме. В понедельник в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.
Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.