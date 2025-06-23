https://ria.ru/20250623/prigovor-2024969201.html

Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову

Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову - РИА Новости, 23.06.2025

Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову

Мосгорсуд 1 июля огласит приговор экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T22:15:00+03:00

2025-06-23T22:15:00+03:00

2025-06-23T22:16:00+03:00

происшествия

московский городской суд

тимур иванов

россия

сергей бородин

александр фомин

оборонстрой

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 1 июля огласит приговор экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов, сообщил РИА Новости один из участников процесса."Мосгорсуд огласит приговор Иванову и Филатову 1 июля в 15.00", - сказал собеседник агентства.Процесс проходит в закрытом режиме. В понедельник в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.

https://ria.ru/20250623/ivanov-2024849008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московский городской суд, тимур иванов, россия, сергей бородин, александр фомин, оборонстрой