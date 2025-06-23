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Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову - РИА Новости, 23.06.2025
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22:15 23.06.2025 (обновлено: 22:16 23.06.2025)
https://ria.ru/20250623/prigovor-2024969201.html
Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову
Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову - РИА Новости, 23.06.2025
Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову
Мосгорсуд 1 июля огласит приговор экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T22:15:00+03:00
2025-06-23T22:16:00+03:00
происшествия
московский городской суд
тимур иванов
россия
сергей бородин
александр фомин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 1 июля огласит приговор экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов, сообщил РИА Новости один из участников процесса."Мосгорсуд огласит приговор Иванову и Филатову 1 июля в 15.00", - сказал собеседник агентства.Процесс проходит в закрытом режиме. В понедельник в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
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происшествия, московский городской суд, тимур иванов, россия, сергей бородин, александр фомин, оборонстрой
Происшествия, Московский городской суд, Тимур Иванов, Россия, Сергей Бородин, Александр Фомин, ОборонСтрой
Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову

Мосгорсуд 1 июля огласит приговор Тимуру Иванову по делу о растрате 216 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Мосгорсуд 1 июля огласит приговор экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
«
"Мосгорсуд огласит приговор Иванову и Филатову 1 июля в 15.00", - сказал собеседник агентства.
Процесс проходит в закрытом режиме. В понедельник в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову - 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.
Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.
В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО " Оборонстрой", а второй фигурант дела - Антон Филатов занимал пост руководителя "Оборонлогистика", которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у "Интеркоммерц" при покупке двух паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.
Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин - фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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ПроисшествияМосковский городской судТимур ИвановРоссияСергей БородинАлександр ФоминОборонСтрой
 
 
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