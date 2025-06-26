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Выплаты многодетным семьям в 2025: какие существуют и как их оформить

Выплаты многодетным семьям в 2025: какие пособия и льготы положены и как их получить

Выплаты многодетным семьям в 2025: какие существуют и как их оформить

В 2025 году в России стартовал новый национальный проект “Семья”, направленный на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости. Какие пособия РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:31:00+03:00

2025-06-26T18:31:00+03:00

2025-06-26T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В 2025 году в России стартовал новый национальный проект “Семья”, направленный на повышение качества жизни семей с детьми и поддержку рождаемости. Какие пособия и льготы положены в 2025 году на третьего ребенка и последующих детей, что изменилось при назначении выплат и как их оформить, новые меры поддержки для многодетных — в материале РИА Новости.Выплаты многодетным семьям в 2025Многодетные семьи в России получают не только материальную поддержку в виде ежемесячных и единовременных выплат, но и имеют право на льготы, субсидии и компенсации.“Выплаты устанавливаются федеральным законодательством, также есть и региональные программы. Кроме денежных выплат многодетные семьи имеют право на ряд льгот, например, на налоговые вычеты, бесплатный проезд на общественном транспорте и т.д. Узнать информацию о мерах соцподдержки в регионах можно на сайтах местных органов власти", — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов.Какие семьи считаются многодетными в 2025 годуВ России многодетными семьями принято считать те, в которых воспитываются трое и более несовершеннолетних детей. Это могут быть не только родные дети, но и пасынки, падчерицы, а также усыновленные. Однако согласно указу президента № 431 регионы вправе сами решать, каким семьям давать статус многодетных в зависимости от национальных и культурных особенностей территории. Так, в Ингушетии в эту категорию попадают после рождения пятого ребенка.“Статус многодетной семьи в России устанавливается бессрочно. При этом предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии, что он обучается очно в образовательной организации”, — говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.Какие изменения вступили в силу с января 2025 годаС начала 2025 года размер стандартных налоговых вычетов на третьего и последующих детей повышен до 6 000 рублей. Кроме того, работающие родители с двумя и более детьми получат право на “налоговый кэшбек” — возврат 7% из 13% уплаченного НДФЛ, если доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум в регионе проживания. Фактически НДФЛ для таких семей составит 6%, но получить его можно будет в 2026 году.До 2030 года продлена программа выплат для многодетных семей, которая позволяет списать 450 тысяч рублей с действующей ипотеки. Субсидию вправе получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. При этом договор ипотечного кредитования должен быть заключен до 1 июля 2031 года.В Госдуме активно обсуждается идея дополнительных скидок в магазинах для многодетных семей, а также возможность введения сертификата для многодетных семей на санаторно-курортное лечение.Основные выплаты многодетным семьямВыплаты многодетным семьям положены после рождения третьего ребенка, хотя это зависит от регионального законодательства.Многодетным семьям гарантировано:По словам эксперта, порядок и условия назначения помощи многодетным должны определить субъекты РФ. Помимо этого российским регионам рекомендовано установить ряд мер поддержки. “В том числе — обеспечение лекарствами по рецептам детей в возрасте до 6 лет, проезд школьников в пассажирском транспорте и питание в школе, а также обеспечение их одеждой для учебы и спортивной формой. Все это должно быть бесплатным. Детей из многодетных семей должны брать в сад в первую очередь. Семьям будут помогать в улучшении жилищных условий, предоставлять обеспеченную инфраструктурой землю, — отмечает юрист. — А малоимущим семьям, чье единственное жилье признано аварийным, будет предоставлено другое по договору соцнайма вне очереди”.Единовременные выплатыС 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении первого, второго, третьего ребенка и последующих детей составляет 26 400, 41 рублей. При этом в некоторых регионах предусмотрена дополнительная денежная надбавка. Например, в Калининграде при рождении третьего ребенка доплачивают 10 тыс. рублей, также как и за всех остальных. Петербуржцы могут получить денежную помощь для покупки вещей и продуктов питания для третьего и последующих детей.Ежемесячные выплатыЕжемесячные выплаты многодетным семьям варьируются в зависимости от региона проживания. Так, в Санкт-Петербурге малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка и последующих детей до их трехлетия назначается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) в размере 18 749,00 рублей.Пособие по уходу за ребенком до трех лет рассчитывается индивидуально в зависимости от доходов родителей.Ежегодные выплатыЕжегодные выплаты многодетным семьям также регулируются региональным законодательством. Например, в Санкт-Петербурге многодетным семьям, независимо от уровня дохода, перечисляют ежегодную выплату на покупку школьной и спортивной формы на каждого ребенка, обучающегося в школе или колледже.Компенсационные выплатыМногодетные семьи имеют право на компенсацию за детский сад в 20-70% в зависимости от субъекта страны. В некоторых регионах дошкольные учреждения для них бесплатны. Кроме этого, семьям с тремя и более детьми положена ежемесячная компенсационная выплата от 20% до 50% на оплату услуг ЖКХ в квартире или частном доме. В Москве многодетные родители могут получить деньги за использование стационарного телефона, а также за покупку детской одежды для посещения занятий, после рождения третьего ребенка положена компенсация на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни.Дополнительные выплаты за 5+ детей и за тройнюВ ряде субъектов РФ есть особые премии для многодетных матерей. Например, в Ростовской области женщина может получить диплом "За заслуги в воспитании детей" и единовременное денежное поощрение в размере 50 000 руб. Для этого нужно иметь четырех детей, также учитываются их успехи, положительная характеристика семьи.Если мать родила пять и более детей и зарегистрирована в Санкт-Петербурге, то ей к пенсии в 2025 году ежемесячно добавляют 4 298 рублей. В некоторых регионах многодетным матерям, которые родили 10 и более детей и получают пенсию, устанавливается доплата, которая может доходить до 10 тыс. рублей.“При присвоении звания "Мать-героиня" награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн руб. Также одному из родителей (усыновителей) при награждении орденом "Родительская слава" выплачивается единовременное денежное поощрение — в размере 500 000 рублей, а при награждении, начиная с 15.08.2022, медалью ордена "Родительская слава" — в размере 200 000 рублей”, — добавляет Оксана Васильева.Материнский капитал и региональные надбавкиДля многодетных семей, не использовавших ранее право на получение материнского капитала, оформление выплаты возможно при рождении третьего и последующих детей. Помимо федеральной программы материнского капитала в некоторых регионах Российской Федерации действуют дополнительные меры господдержки — региональный семейный капитал.Федеральный маткапитал на третьего ребёнкаМногодетная семья может оформить сертификат на материнский капитал, если третий ребенок появился на свет после 1 января 2020 года. С 1 февраля 2025 года сумма материнского капитала за третьего ребенка составляет 912 162 рубля при условии, что родители не получали маткапитал на других детей.Региональный семейный капитал: где и сколько платятВо многих регионах после рождения третьего ребенка положен дополнительный семейный капитал: 100 000 рублей платят в Амурской области, 75 728 рублей за третьего или последующих детей выплачивают во Владимирской области, а в Приморском крае 550 000 рублей за третьего ребенка, который родился после 1 января 2023 года. Региональный материнский капитал не предусмотрен в Москве, Астраханской, Пензенской областях, Пермском и Ставропольском краях, Крыму, Северной Осетии и Чеченской Республике.На что можно потратить материнский капиталОсновные направления использования федерального маткапитала:На что можно направить средства регионального маткапитала власти решают самостоятельно. В некоторых регионах деньги разрешено потратить на покупку земельного участка, газификацию дома, подключение водопровода, обучение детей, погашение ипотечного кредита и т.д.Жилищные меры поддержкиПри оформлении ипотечного кредита родители с тремя и более детьми получают пониженную ставку. Если семья попала в трудную жизненную ситуацию, то ей могут разрешить снизить сумму платежа или не платить вовсе в течение нескольких месяцев.Списание 450 000 рублей по ипотекеГосударственная поддержка семей, в которых воспитывается трое детей и более, представляет собой единоразовую выплату 450 000 рублей на погашение ипотеки. Ею могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий и последующий ребенок. Получить выплату можно единожды и по одному кредиту. Срок заключения кредитного договора возможен до 1 июля 2031 года. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в Госдуму внесен законопроект об увеличении суммы выплаты вдвое — до 900 тысяч рублей.Программа "Семейная ипотека"До конца 2030 года многодетная семья может воспользоваться льготной ставкой 6% годовых при оформлении ипотеки. Семейную ипотеку можно оформить один раз, а на оплату первоначального взноса направить федеральный материнский капитал или субсидию.Ипотечные каникулы: как оформитьМногодетные семьи имеют право получить отсрочку или уменьшение платежей по ипотеке, если заемщик попал в трудную жизненную ситуацию:Список документов для подтверждения трудной жизненной ситуации указан в п. 8 ст. 6.1-1 закона о потребительском кредите.В этом случае семьям разрешается уменьшить или не вносить платежи по кредиту без штрафных санкций со стороны банка и вреда для кредитной истории в течение шести месяцев. Но использовать отсрочку по платежам можно только по договору ипотеки на единственную жилплощадь.Бесплатный земельный участок или денежная компенсацияМногодетные семьи могут получить бесплатный участок земли для индивидуального жилищного строительства, как правило, это 10 соток. А в некоторых регионах вместо участка можно оформить денежную компенсацию, ее размер определяют местные власти.Пособия для малоимущих многодетныхСоциальная поддержка многодетных семей, особенно тех, кто находится в сложной финансовой ситуации, является приоритетным направлением государственной политики. Семьи с детьми, которые официально имеют статус малоимущих, имеют право на выплаты и субсидии, а также приоритет при заключении социального контракта.Единое пособие на детей до 17 летЕсли многодетная семья признается малоимущей, а ее общий средний доход на человека в месяц ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, она имеет право на пособие. Размеры выплаты зависят от нуждаемости семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка.В регионах с низкой рождаемостью на третьего и последующих детей, рожденных до 31 декабря 2022 года, ежемесячно выплачивают региональный детский прожиточный минимум. В Ярославской области в 2025 году многодетные семьи получают 17 201 рублей. Но при условии, что доход на каждого человека не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в регионе: в 2025 году — 38 658 рублей.Ежемесячная выплата из маткапиталаСемьи, имеющие право на материнский капитал и нуждающиеся в дополнительной финансовой поддержке, могут оформить ежемесячную выплату из средств маткапитала. Сумма равна прожиточному минимуму на ребенка в регионе. Для оформления необходимо обратиться в отделение СФР или подать заявление через портал Госуслуг. Пособие будут выплачивать до достижения ребенком трех лет.Субсидия на оплату ЖКУСубсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) предоставляется многодетным семьям. Сумма в квитанции может быть на 30% меньше, при условии, что семья не имеет долгов по оплате. В некоторых регионах под эту льготу попадает и капитальный ремонт.Льготы в образовании, медицине и транспортеБазовый набор льгот определен на федеральном уровне указом президента от 23.01.2024 №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". В школах детям из многодетных семей положено бесплатное питание. Государство обеспечивает им один день в месяц для бесплатного посещения музеев и другого культурного отдыха. Для родителей доступны лекарства для детей до 6 лет.Бесплатные школьные обеды и формаПо закону учащиеся из многодетных семей должны быть обеспечены бесплатным питанием (завтраками и обедами) в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях страны. Кроме того, их должны обеспечить школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения в общеобразовательном учреждении.Каждый субъект России сам определяет какие доплаты полагаются семьям в качестве меры поддержки. Так, в Алтайском крае власти предоставляют многодетным семьям 7,5 тыс. рублей для подготовки к школе первоклассника, на учащихся 2-11 классов ежегодно полагается 5 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге один из родителей в семье с тремя и более детьми имеет право на ежегодную выплату для покупки спортивной или школьной формы, которая в 2025 году составляет 6 171 рублей или 10 461 рублей в зависимости от формы обучения — в школе или среднем профессиональном учебном заведении. При этом среднедушевой доход семьи не учитывается.Бесплатные лекарства детям до 6 летВ многодетных семьях детям до шести лет положены бесплатные лекарства за счёт регионального бюджета. Препараты по рецепту врача можно получить в социальных аптеках при условии, что они входят в перечень льготных. Их список утверждается на региональном уровне и формируется исходя из федерального перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов, а также региональных нормативных актов.Льготный проезд, парковка и транспортный налогВо многих регионах России многодетным семьям разрешено не платить транспортный налог, также для них доступны бесплатная парковка, скидка на проезд для детей на общественном транспорте. Например, в Амурской области многодетные семьи освобождены от уплаты транспортного налога, также по указу президента с 2024 они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц.Согласно указу президента РФ от 23.01.2024 №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей", бесплатный проезд обеспечивают учащимся общеобразовательных школ. Дети могут бесплатно передвигаться на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов.Льготные авиабилеты положены на рейсах в Крым, Калининград и на Дальний Восток. Российские авиакомпании в 2025 году ввели скидки 50% на билеты для детей из многодетных семей на перелеты.Трудовые гарантии и пенсияТрудовое законодательство Российской Федерации предусматривает ряд гарантий и льгот для многодетных родителей, а также особые условия в отношении пенсионного обеспечения.Право на отпуск в удобное времяРаботодатель обязан предоставлять многодетному родителю оплачиваемый отпуск в удобное время, пока младшему ребенку сотрудника не исполнится 14 лет. А также нельзя привлекать таких работников к ночному и сверхурочному труду без их письменного согласия.Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли в Госдуму законопроект, где предлагается давать ежегодный дополнительный двухнедельный оплачиваемый отпуск для многодетных сотрудников.Ограничения на увольнениеОрганизация не имеет права без веских причин уволить единственного кормильца многодетной семьи. За исключением случаев, указанных в пунктах 1, 5-8, 10 и 11 статьи 81 Трудового кодекса, а также воспитателей и педагогов, которые применили физическое или психическое насилие по отношению к воспитанникам.Досрочная пенсия для многодетных матерейМногодетные мамы, родившие и воспитавшие трёх и более детей, вправе выйти на пенсию раньше установленного срока:Условия выхода на досрочную пенсию:На момент выхода матери на пенсию возраст детей должен быть более восьми лет.Профессиональное и дополнительное образованиеПо указу Президента Российской Федерации от 23 января 2024 года №63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей", многодетные родители имеют право на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования для обеспечения качественной занятости.Курсы и переобучение для родителейВ рамках соцконтракта на обучение многодетные родители со статусом малоимущей семьи могут бесплатно пройти курсы профессиональной подготовки или переподготовки за счет средств бюджета. Государство выделяет до 30 000 рублей на переобучение:Некоторые регионы частично оплачивают проезд до места обучения или предоставляют социальную поддержку — например, ежемесячные выплаты.Сертификаты на дополнительное образование детейРодители могут оформить сертификат на дополнительное образование детей и выбирать кружки и секции из перечня аккредитованных региональных учреждений дополнительного образования,. Номинал сертификата устанавливает регион. Сумма выделяется на год. Оформление возможно через региональные онлайн-платформы персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО), а также посредством портала Госуслуг.Социальный контрактСоциальный контракт позволяет малообеспеченным многодетным семьям получить адресную помощь для улучшения материального положения. В рамках этого соглашения с государством можно получить:Социальный контракт позволяет получить адресную помощь, направленную на стимулирование трудовой активности и развитие предпринимательских инициатив.Как получить до 350 000 рублей на развитие семьиДля оформления контракта оформляется требуется подтвердить доход ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи.Оформление выплат и документовЧтобы получить финансовую поддержку от государства, многодетным семьям необходимо оформить соответствующее удостоверение и предоставить полный перечень необходимых документов.Какие документы нужныПакет документов для оформления удостоверения включает:Получить удостоверение можно электронное в виде QR‑кода или бумажное. Документ выдают бесплатно в течение 28 рабочих дней.Для оформления выплат многодетной семье понадобятся:В зависимости от типа выплаты, могут потребовать документы об усыновлении, опеке, справку об обучении ребенка (детей), о том, что учится очно, документ о смене имени или подтверждающий отсутствие одного из родителей.Где и как подать заявлениеСделать это можно:В Москве оформить выплаты можно на сайте mos.ru, а в Санкт-Петербурге — на gu.spb.ru.Сроки рассмотрения и способы полученияРешение о предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям или об отказе принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.Налоговые льготы для многодетныхСемьи и тремя и более детьми имеют право на налоговые льготы. Например, они могут получать стандартный налоговый вычет и дополнительный имущественный вычет.Стандартные и повышенные вычеты по НДФЛЗа первых двух детей многодетные родители имеют право на вычеты по 1400 рублей, а за третьего и последующих — по 6000 рублей. За детей-инвалидов полагается вычет до 12 000 рублей. С 1 января 2025 года увеличен размер дохода, до достижения которого предоставляются стандартные налоговые вычеты на детей: вместо 350 000 руб. он составляет 450 000 руб.Льготы по налогу на имущество и землюДля семей с тремя и более несовершеннолетними детьми в России действует дополнительный вычет по налогу на имущество: по 5 квадратных метров на каждого ребенка за комнату или квартиру и по 7 квадратных метров за дом или часть дома.Также действует вычет в размере 6 соток по земельному налогу. То есть если семья владеет участком в восемь соток, то налог заплатит за две. А если участок шесть соток и меньше - и вовсе будет освобождена от его уплаты. Кроме того, льготы для многодетных семей на землю и недвижимость могут быть установлены органами муниципальных образований по месту нахождения объектов.Налоговый кэшбэк: кому положенМалообеспеченные семьи с двумя и более детьми в 2025 году смогут вернуть 7% от уплаченного 13% НДФЛ раз в год единой выплатой. Работающие родители получат право на “налоговый кэшбек” в том случае, если доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум в регионе проживания. Фактически НДФЛ для таких семей составит 6%, но получить его можно будет в 2026 году.Как не потерять льготыЧтобы не потерять право на льготы необходимо соблюдать определенные правила и условия, консультироваться в МФЦ по списку нужных бумаг и в срок уведомлять об изменениях обстоятельств.Частые ошибки при оформленииВажно внимательно проверять правильность заполнения документов, даже небольшое несоответствие в бумагах может привести к отказу в предоставлении льгот. Еще одна наиболее распространенная ошибка — непредставление полного пакета необходимых документов.Что происходит при смене места жительства, развода и других обстоятельствахСтатус многодетной семьи присваивается бессрочно, но в некоторых случаях может потребоваться подтверждение при изменении обстоятельств. При переезде необходимо уточнить информацию о доступных льготах в новом регионе. В случае изменения состава семьи (рождение новых детей или достижение совершеннолетия) необходимо своевременно уведомить СФР, чтобы пересчитать размер льгот или прекратить их выплату. При разводе родителей статус сохраняется за родителем, с которым остаются жить дети минимум трое.Перспективы и новые меры поддержкиДля стимулирования рождаемости государство внедряет новые меры поддержки семей с детьми: финансовую поддержку, улучшение жилищных условий, налоговые льготы, компенсации и другие преференции.Цифровой реестр и удостоверениеВ соответствии с указом Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 "О мерах социальной поддержки многодетных семей". “Правительство установило единый образец удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, а банк данных о таких семьях и мерах их поддержки ведется на единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере", — говорит Оксана Васильева.Планы на введение санаторных сертификатовС предложением ввести сертификаты на бесплатное санаторно-курортное лечение для многодетных семей выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Предполагается, что он будет покрывать расходы семьи на оздоровительный отдых и будет действовать в течение трёх лет с момента появления в семье третьего или последующего ребёнка.Ожидаемые изменения до 2030 годаПоддержка многодетных семей в России постоянно совершенствуется. Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности, рассчитана до 2036 года.С 2025 до 2030 года на первом этапе запланировано:Все изменения направлены на повышение уровня рождаемости, поддержку и защиту семьей с детьми.

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